Unwetter über Franken: Warnung vor Starkregen, Hagel ist möglich

Bayreuth - Einzelne Gewitter könnten am Abend zu einem oder mehreren Starkregengebieten über Franken zusammenwachsen. Der DWD warnt: Dabei kann es örtlich zu heftigem Starkregen um 30 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit bzw. 35 bis 60 Liter pro Quadratmeter in 6 Stunden kommen.



Bis in die erste Nachthälfte sind örtlich auch Hagel um 3 cm Korndurchmesser und schwere Sturmböen um 100 km/h wahrscheinlich. Ganz vereinzelt ist extrem heftiger Starkregen über 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit bzw. über 60 Liter pro Quadratmeter in 6 Stunden nicht ausgeschlossen.



Die Warnung gilt ab 20 Uhr bis tief in die Nacht.