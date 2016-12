"Unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen" - Bayreuther Polizei sucht Zeugen

Bayreuth - In der Nacht zum Donnerstag (29. Dezember) wurde ein 31-jähriger Bayreuther durch Unbekannte zusammen geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, kam es am Donnerstag gegen ein Uhr morgens in der Leuschnerstraße zu einer Körperverletzung. Dem Geschädigten kamen vier bis fünf Männer auf Fahrrädern entgegen. Einer der Radfahrer stieg ab und schlug ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, worauf er zu Boden ging. Ein weiterer Unbekannter aus der Gruppe trat ihm daraufhin mit dem Fuß gegen den Kopf. Die Gruppe ließ von ihm ab und fuhr weiter. Der 31-jährige wurde mit Verdacht auf Jochbein- und Kieferbruch in ein Bayreuther Krankenhaus gebracht.



Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:



- etwa 175 cm, ca. 32 Jahre alt, schlank, schwarze Kleidung und graue Basecap

- etwa 35 Jahre alt, kräftig, schwarze Kleidung

Die Gruppe unterhielt sich laut Polizei ausschließlich auf Russisch.



Wer Angaben zu Tat oder Täter machen kann, möge sich bitte mit der Polizei Bayreuth-Stadt unter Tel. 0921/506-2130 in Verbindung setzen.