Unfall bei Hetzendorf: Motorradfahrer schwerst verletzt

Hetzendorf - Mit lebensbedrohlichen Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Sonntagnachmittag einen schlimmen Unfall an der Kreisgrenze Nürnberger und Bayreuther Land überlebt.



Wie ein Pressefotograf berichtet, war ein Audi-Fahrer war von Ittling in Richtung Hetzendorf unterwegs und übersah im Kreuzungsbereich den vorfahrtsberechtigten Zweiradfahrer, der auf der Kreisstraße LAU1 von Simmelsdorf nach Spies fuhr.



Beide Fahrzeuge kollidierten. Der Motorrad wurde durch den heftigen Aufprall weggeschleudert. Der Fahrer landete in einem Feld. Das Auto fing durch die Wucht des Aufpralls Feuer. Im letzten Moment gelang es dem Fahrer sich zu befreien und rauszuklettern, ehe der Fahrgastraum von den Flammen erfasst wurde.



Ein Ersthelfer, der das Unglück beobachtet hatte, eilte sofort mit einem Feuerlöschspray zur Unfallstelle und versuchte die Flammen einzudämmen, was ihm jedoch aufgrund der Brandausbreitung kaum noch gelang. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Auto bereits lichterloh in Flammen.



Der Motorradfahrer hatte sich bei dem Zusammenstoß schwerste Verletzungen zugezogen. Er musste, nach längerer notärztlicher Versorgung vor Ort, in eine Klinik geflogen werden. Er schwebt nach Auskunft der Polizei in Lebensgefahr. Der Autofahrer selbst erlitt nur einige Kratzer. Die Kreisstraße musste für die Bergungsarbeiten für längere Zeit voll gesperrt werden.