Typisierungsaktion: Eine Knochenmarkspende kann diese Kinder retten

Regensburg - Der kleine Karl kam im Sommer 2016 auf die Welt. Im Herbst fiel eine Wölbung der Schädeldecke auf. Die Diagnose: Hydrocephalus, auch als Wasserkopf bekannt. Nach einer ersten OP erhielten Karls Eltern eine weitere Diagnose: Morbus Crouzon. Die Schädelplatten verknöcherten zu schnell. Das führte dazu, dass Karls Gehirn nicht mehr wachsen konnte. Erst eine humangenetische Untersuchung brachte die endgültige Diagnose: Infantile Osteopetrose. Das ist ein Gendefekt, der höchst selten vorkommt. Nur einer von 200.000 Menschen ist davon betroffen. Karls Leben hängt nun von einer Knochenmarkspende ab. Deshalb ruft die "Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern" (AKB) zu einer Typisierungsaktion am 29. April in Regensburg auf.



Doch auch den sechsjährigen Jannik können Spender vielleicht retten: Bei dem Jungen wurde, als er fünf Jahre alt war, Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Was zunächst nach einer erfolgreichen Therapie aussah, wurde im März 2017 zunichte gemacht. Jannik erlitt einen Rückfall - der Krebs kam zurück. Er musste wieder ins Uniklinikum Regensburg und noch eine Chemotherapie überstehen. Jetzt kann ihm nur noch eine Knochenmarktransplantation das Leben retten.



In einer Mitteilung der AKB wird zu einer aktuellen Typisierungsaktion für die beiden Kinder aufgerufen: Am 29. April können sich Interessierte von 11 bis 16 Uhr im BiC BildungsCenter Candis, Kastenmaierstr. 2, 93055 Regensburg typisieren lassen.



Typisieren lassen können sich Menschen zwischen 17 und 45 Jahren, die gesund und in körperlich guter Verfassung sind. Wer als Spender nicht infrage kommt, kann jedoch auch mit einer Geldspende ganz wesentlich helfen, denn eine einzige Typisierung kostet die Stiftung AKB 50 Euro.



Das Spendenkonto für die Aktionen in Regensburg:



Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern

IBAN: DE69 7025 0150 0022 3945 55

Verwendungszweck: Kämpfer Karl





Typisierung in Bayreuth

Am 28. April können Menschen auch in Bayreuth akut helfen: So wird für den zwölfjährigen Lukas ein passender Spender gesucht. Der Junge ist seit zehn Jahren krank und trägt ständig eine Herzpumpe in einem Rucksack mit sich herum. Bisher hat keiner der 29 Millionen weltweit registrierten Menschen zu ihm gepasst. Bei der Hilfe nach einem genetischen Zwilling können Interessierte am 28. April von 10 bis 15 Uhr im Landratsamt Bayreuth (Markgrafenallee 5) mitmachen und sich in die Stammzellspenderdatei aufnehmen lassen.



Das Spendenkonto für die Aktion im Landratsamt Bayreuth:



Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern

IBAN: DE57 7025 0150 0022 3944 80

Verwendungszweck: Bayreuth



Über die AKB

Die AKB weist auch darauf hin, dass eine Stammzell- oder Knochenmarkspende nichts mit dem Rückenmark zu tun hat. Eine Stammzellspende findet immer mit persönlicher Betreuung und einer umfassenden Aufklärung und Beratung durch die Ärzte und das Ambulanzteam der Stiftung AKB in Gauting bei München oder in München beim Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes statt.



Insgesamt betreut die Stiftung AKB heute knapp 300.000 Spender aus Bayern, bislang wurden schon über 3.700 Stammzellspenden vermittelt, täglich kommen neue dazu.