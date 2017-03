Ties' Plattentipps des Monats - März 2017

Bayreuth -

Von Matthias Knörrer



Tipp 1: Charles X - "Peace" (LP)



Anspieltipp: "Wind" (ft. Georgia Anne Muldrow)



Tipp 2: Your Old Droog - "Packs" (LP)



Anspieltipp: "Bangladesh" (ft. HEEMS)



Tipp 3: Westside Gunn - "Riots on Fashion Avenue" (EP)



Anspieltipp: "Don´t trust a Soul" (7th Avenue Version)

Für den März empfiehlt unser Plattenexperte Matthias "ties" Knörrer eine verrückte Reinkarnation von Nas, souligen Frühlings-Rap und als Kontrast noch etwas Grimmiges. Viel Genuss beim Scheibendrehen!Das Rap und Soul miteinander funktionieren, weiß man von Gruppen wie Outkast, The Hue oder den Roots.Der 26 Jahre alte Charles X aus Los Angeles kann es ebenfalls. Nach seinem Mixtape "Beats & Beasts" (2013) und seinem Debütalbum "The Revolution...And The Day After" (2015) kam im vergangenen Jahr das Album "Sounds of the Yesteryear" heraus.Nun steht das Album "Peace" in den Läden... und es klingt fantastisch. Veröffentlicht wurde es auf dem Französischen Label "Tentacule R"Charles X vereint darauf das Beste aus Soul, Hip Hop und Jazz und kreiert einen ganz individuellen Sound neuer, innovativer Black Music.Im Jahr 2014 tauchte Your Old Droog scheinbar aus dem Nichts auf. Viele hielten ihn Anfangs für ein mysteriöses Alias eines bekannten Rappers - denn er klingt wirklich wie Nas.Aber er ist ein junger MC, ein Kind Brooklyns mit Wurzeln in der Ukraine und einer Passion für Hip Hop. Nun erscheint sein zweites Album auf dem renommierten Fat Beats Label mit Gästen wie Danny Brown, Edan, Heems, und anderen. Produziert hat das verrückte Ding sein favorisierter Produktionspartner EL RTNC sowie ID Labs und 88-Keys.https://www.youtube.com/watch?v=Lq86JPU_OaEEtwas grimmiger geht es bei Westside Gunn zu. Der in Buffalo aufgewachsene Hardcore-MC liefert eine deftige EP auf dem französischen Effiscienz Label ab. Produziert hat den Sound MIL. Dass ihn der rauhe New Yorker Hip Hop-Sound beeinflusst hat, hört man in jedem der sechs Songs. Auf der B-Seite sind alle Instrumentals.https://www.youtube.com/watch?v=OYTz7tp-5tsAlle Tipps sind im Bayreuther Plattenladen "Coast2Coast" auf Vinyl erhältlich.