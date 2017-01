Tanzen statt Shoppen - Die "Rote Nacht" in Bayreuth

Bayreuth -

Am Samstag, dem 28. Januar, wird vor dem Rotmain-Center wieder der rote Teppich ausgerollt. Bei der kommenden Ausgabe der Partyreihe "Die Rote Nacht" erwartet die Besucher ein buntes Programm in einer ungewohnten Location.Die "Rote Nacht" ist eine der größten Feiern in der Stadt, seit über zehn Jahren. Das liegt laut den Veranstaltern auch daran, dass sie sich mit dem dem Slogan "empfohlen ab 23 Jahren" bewusst an den "erfahrenen Partygängern" orientiert.Auf zwei Areas werden unterschiedliche Geschmäcker bedient. In der "Main Area" laufen Party- und Dance-Tracks von den 80ern bis heute, aufgelegt von den DJs Udo H, MX und FabX.In der "House-Area" serviert das Enchilada-Team Cocktails zu clubbigem Sound: Tobi Fernandez wird hier gemeinsam mit Chicks'n'Beats-Resident DJ Jason T House-, Elektro- und Dancetunes auflegen.Neben einer aufwändigen Licht- und Videoshow dürfen sich alle Besucher auch auf verschiedene Lounge- und Barbereiche freuen - unter anderem versorgt auch das Bar-Team der Fabrik die Gäste mit leckeren Drinks.Tickets im Vorverkauf gibt es für 8 Euro zuzüglich Vorverkauf-Gebühr bei "Eilles" im Rotmain-Center, an der Theaterkasse, in der Geschäftsstelle des Norbdbayerischen Kurier sowie unter www.okticket.de . Der Einlass ist ab 18 Jahren möglich, ab 23 Jahren empfohlen.