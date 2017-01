Sturm am See: Kommt doch noch ein Bayreuth-Festival 2017?

Bayreuth -



Sommergefühle auf Facebook



(gekürzt)



Umsonst & Draußen am See



Viele Spaziergänger sind derzeit in der Wilhelminenaue unterwegs. Eine Dame steht mit ihrem Hund neben einer Holzbank. Fragend sieht sie sich um, doch sie findet keinen Mülleimer für den Beutel. Wollte man hier im kommenden Sommer ein Festival veranstalten, bräuchte es neben Mülleimern noch einiges mehr. Unter anderem eine Strom- und Wasserversorgung, Toilettenanlagen, Bestuhlung und vor allem: Eine Bühne. Denn von der prächtigen Seebühne der Landesgartenschau steht nur noch der Sockel. Die Bayreuther Veranstaltungsagenturen "Motion" und "Semmel Concerts" kalkulierten rund 37 000 Euro für die nötige Infrastruktur. Diese sollte nach Vorstellung der Veranstalter die Stadt Bayreuth übernehmen. "Dies hat der Stadtrat mit Blick auf die angespannte städtische Finanzlage sowie die von der Regierung von Oberfranken geforderte Haushaltskonsolidierung abgelehnt", begründete ein Pressesprecher die Entscheidung. Die von der Stadt angebotene Mietfreiheit als "Starthilfe" habe den Agenturen nicht gereicht, da die Zeit für die Sponsorensuche bereits zu knapp sei. "Für 2017 sehe ich damit schwarz", fasste Motion-Geschäftsführer Matthias Mayer nach der Stadtratssitzung zusammen.Doch einer möchte es nochmal versuchen. Der ehemalige Kulturreferent der Landesgartenschau, Cornelius Sturm, will die Hoffnung nicht aufgeben. "Die Leute sollen den Groove der Landesgartenschau im nächsten Sommer wieder erleben können", sagt der Rechtsanwalt und ehemaliger Leiter der Bayreuther Kulturstätte "Das Zentrum". Deshalb hat er am Dienstag (13. Dezember) eine Facebook-Seite mit dem Titel "Bayreuther Seebühnenfestival" erstellt. Am Donnerstagnachmittag hatte sie bereits rund 750 "Gefällt mir"-Angaben. Und die Nutzer reagieren auch positiv: Bisher gibt es 13 Bewertungen mit 5-Sternen (Höchstbewertung) und auch formulierten Zuspruch, etwa von Userin "Si Da": "Was für eine tolle Idee! Die Seebühne ist eine Chance für Bayreuth. Nicht jeder ist ein Wagner-Fan und deshalb für Alternativen dankbar. Dieses tolle Gelände schreit ja förmlich nach Weiternutzung. Ich teile Ihr Sommergefühl!"Sturm habe abgewartet, ob sich ein Veranstalter bereit erklärt, die Seebühne in der Wilhelminenaue wieder zum Leben zu erwecken. "Es ist bis jetzt nichts absehbar, also mache ich es eben selbst", sagt er. Das Problem sei die Finanzierung. Deshalb kam ihm die Idee mit der Facebook-Seite: "Ich wollte einfach mal dokumentieren, wie viele Leute so ein Festival wollen. Eine hohe Resonanz ist dann ja auch für Sponsoren interessant." Ein konkretes Ziel, ab wie vielen "Likes" er das Festival organisieren wird, habe Sturm nicht. "5000 Likes bis Silvester wären schön", sagt er nur.Sturms Vorstellungen, wie ein solches Seebühnenfestival aussehen soll, sind da schon konkreter: "Ein großes, mehrtägiges Kulturfestival. Umsonst soll es sein und für jeden zugänglich", sagt Sturm. Entsprechend brauche es auch keine Zäune. Er stellt sich "ein großes Happening" vor. Ein Fest an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden im August. Mit verschiedenen musikalischen Schwerpunkten (etwa A Cappella, Rock & Pop, Klassik, Liedermacher). "Viele werden sich alles anschauen, andere zu einer bestimmten Musikrichtung oder Band kommen, andere den Sonnenuntergang über dem See anschauen", schwärmt er. Außerdem solle das Festival 2017 der Startpunkt für die kommenden Jahre sein.Über die Seite seien bereits erste Angebote von Künstlern und Sponsoren eingegangen. Je nachdem, wie es sich weiterentwickle, seien verschiedene Varianten möglich: "Wenn nicht so viel Geld zusammen kommt, muss man nicht die bekanntesten Künstler buchen", sagt er. Es gebe auch in der Region genug "mittelbekannte, gute Musiker", mit denen sich ein mehrtägiges Festival bespielen lasse.Die Infrastruktur in der Wilhelminenaue zu fördern, sei auch für kleinere Kulturveranstaltungen oder Events wichtig. "Was da aufgebaut würde, steht dann ja nicht nur die paar Tage", meint Sturm.Zu den Klängen regionaler Künstler ließe sich sicher gut spazieren in der Wilhelminenaue. Und Mülleimer gäbe es dann wohl auch.