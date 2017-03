Streit vor Disco in Bayreuth eskaliert: Aggressiver Streithahn wurde in Gewahrsam genommen

Bayreuth - Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am frühen Sonntagmorgen vor einer Diskothek in der Bindlacher Straße in Bayreuth, wie die Polizei berichtet.



Gegen 4.40 Uhr am Sonntagmorgen geriet ein 22-Jähriger mit einem 28-Jährigen Mann und einer gleichaltrigen Frau in Streit. Der jüngere Mann pöbelte zunächst gegen die beiden und verpasste dem Mann dann einen Schlag ins Gesicht.



Daraufhin kam es zum Gerangel, wobei alle zu Boden stürzten. Die Frau verletzte sich dabei leicht. Der 22-Jährige war auch gegenüber den eintreffenden Streifen weiterhin aggressiv und uneinsichtig. Er musste schließlich gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Der 22-Jährige wird wegen Körperverletzung angezeigt. Er war alkoholisiert und musste seinen Rausch in der Polizeizelle ausschlafen.