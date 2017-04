Streit in Bayreuth eskaliert: Autofahrer schlägt mit Faust zu und versprüht Pfefferspray

Bayreuth - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Von-Römer-Straße in Bayreuth. Dies berichtet die Polizei.



Ein 22-Jähriger fuhr dort mit seinem Auto an einer dreiköpfigen Personengruppe vorbei. Nach einem kurzen Wortgefecht stieg der Pkw-Fahrer aus seinem Fahrzeug aus und schlug auf zwei Personen aus der Gruppe mit Fäusten ein. Dem nicht genug, versprühte der Mann noch Pfefferspray, ehe er mit dem Pkw wieder davonfuhr.



Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnte der Täter jedoch im Stadtgebiet Bayreuth gestellt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.