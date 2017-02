Sprung ins Ungewisse - Das war die "Schneemann-Railjam" in Bischofsgrün

Bischofsgrün -

schlittern über Hindernisse

Festhalten des Boards oder der Skier in der Luft

Sprungschanzen

L-förmige Sprungschanze mit Seitengeländer



Gemeinschaft unter Kontrahenten



Rückwärtssalto

Eisenrohre



Best-Trick



Aus den Boxen des Red-Bull-Trucks dröhnt alter und neuer Rap, Elektro-Swing und Techno. Rund 80 Zuschauer gemischten Alters stehen vor einem Bauzaun in Bischofsgrün. Ihre Körper bewegen sich zum Bass, die Hälse sind dabei gestreckt. Mit Glühwein-Bechern, Bierflaschen oder Smartphones in der Hand blicken sie nach oben auf das 12 Meter hohe Gerüst. Von dort stürzen sich heute Abend (25. Februar) acht mutige Fahrer mit ihren Snowboards und Skiern den künstlichen Snowpark mitten in der Stadt herunter. Dabei "sliden" sie über "Obstacles" () oder springen mit Drehungen und "Grabs" () über die "Kicker" () am "Balkon" (). Oft führen sie eine Kombination aus beidem vor. Zum vierten Mal findet heute der Schneemann-Railjam statt; ein Snowboard- und Freeski-Wettbewerb , der von einem Freundeskreis begeisterter Wintersportler aus Bischofsgrün veranstaltet wird.Die Fahrer werden in drei Läufen nach Komplexität der Tricks und Ausführung bewertet. Die Wintersportprofis kommen aus dem Landkreis Bayreuth, aus Nürnberg, Ansbach und Würzburg. "Wir haben aber alle schon einmal bei uns im Park gesehen", sagt Jury-Mitglied und Betreiber des Snowparks am Gehren-Lift in Bischofsgrün Die Wintersportler sind eine Gemeinschaft. Obwohl sie Kontrahenten sind, beglückwünschen sie sich gegenseitig zu gelungenen Tricks, beklatschen sich und spornen sich an.In diesem Sinne haben auch die Veranstalter das Event ausgerichtet: Es gibt keine strengen Wettkampf-Regeln, die Fahrer können etwa während eines Laufs so oft antreten, wie sie wollen. Das bringt die Sportler zum Schwitzen, während sich die Zuschauer die frierenden Hände an den Feuerstellen wärmen. "Die Treppen machen mich fertig", sagt etwa ein Skifahrer im zweiten Lauf, der anschließend weniger häufig fährt als seine Kontrahenten. Joachim Mangold, ein Snowboarder aus Würzburg, scheint hingegen nie genug zu kriegen: Direkt nach dem Landen läuft er mit schnellen Schritten immer wieder das Gerüst hinauf und versucht immer neue Tricks. Das bringt ihm am Ende auch den zweiten Platz ein. Damit gewinnt er einen Snowboard-Urlaub im Wintersportort Nesselwang (Ostallgäu) und Wintersport-Kleidung.Der erste Platz im regulären Wettbewerb geht an Joschka Wirth, der zur Liftkarte in Nesselwang noch 100 Euro gewinnt. "Er war ja auch der Einzige, der einen Backflip () gezogen hat", erklärt Jury-Mitglied Philipp Roderer die Entscheidung. Zwar slidete er auch mit verschiedenen Tricks über die "Tubes" (), aber auch Wirth schätzt: "Die Air-Tricks haben ein bisschen Abwechslung gebracht fürs Publikum, deshalb habe ich wohl gewonnen".Wirth ist 19 Jahre alt, studiert in Bayreuth, kommt aus Selbitz (Landkreis Hof), lebte aber in seiner Jugend drei Jahre lang in Bad Reichenhall. "In den Alpen bin ich während der Saison fast jeden Tag gefahren", begründet er seine Erfahrung. Das Gewinnen empfinde er als unwichtig. "Ich mag die Atmosphäre und finde es super, was die Leute aus dieser kleinen Stadt hier auf die Beine stellen." Außerdem habe er beim Zusehen neue Tricks sehen und neue Ideen sammeln können.Vor dem Wettbewerb habe er nur eine Stunde geschlafen, weil er am Vortag mit seiner Freundin deren Geburtstag feierte. Aber nach dem zweiten Lauf war er wieder in seinem Element. "Die Leute waren laut, die Fahrer wollten nochmal alles geben, das hat mich gepusht." Den Sport empfinde er fast schon als Religion. "Der Style, die entspannte Einstellung der Leute, das ist wichtiger als gewinnen oder einen spektakulären Trick zu machen."Doch auch die Tricks haben ihren Stellenwert: Nach dem regulären Wettbewerb gab es zwei Lift-Tickets in der Kategorie "Best-Trick": Hierbei sollten die Fahrer ihren liebsten Trick vorführen. Hier gewann ein Boarder mit einem "Transfer" (Verbindung mehrerer Tricks, ohne zwischendurch zu landen): Er slidete über die "Rail" (Geländer) des Balkons und sprang von dort weiter auf die Tube, die etwa zweieinhalb Meter weit entfernt lag und dazu rund eineinhalb Meter niedriger war. Diesen Trick versuchte er verbissen immer wieder, bis er es letztendlich schaffte - und dafür ausgezeichnet wurde."Die Transfers sind heuer besonders schwer, weil die Fahrer von oben die Tube gar nicht sehen können", sind sich Wirth, die Jury, Moderator Andreas Lederer und Veranstalter Andreas Baumgärtel einig."Das Niveau der Fahrer war heuer sehr beachtlich, auch wegen der Transfers. Und auch insgesamt war es eine richtig schöne Veranstaltung", resümiert Baumgärtel. Zwar veranstaltet er das Event bereits zum vierten Mal, heuer jedoch mit neuem Konzept: Party und Wettbewerb liefen Parallel, es wurde später begonnen. Zudem viel die Veranstaltung auf das Faschings-Wochenende. Deshalb seien es auch weniger Besucher gewesen als in den vergangenen Jahren, schätzt Baumgärtel. So war es auch für die Veranstalter ein spannender Sprung ins Ungewisse.