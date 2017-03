Schwerer Unfall in Pegnitz: Auto erfasst 17-Jährigen und schleift ihn mit

Pegnitz - Am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr wurde in Pegnitz im Mühlweg ein Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Das berichtet die Polizei.



Unfall in Pegnitz: Jugendlicher schwer verletzt



Die 51-jährige Autofahrerin geriet mit ihrem Fahrzeug auf die linke Fahrbahn und dann auf den Gehweg. Dort überrollte sie ein Verkehrszeichen und erfasste dann den 17-jährigen Fußgänger.



Dieser wurde etwa 15 Meter mitgeschleift und kam unter dem Auto zum Liegen. Der Fußgänger wurde von Passanten befreit und von einem zufällig vorbeikommenden Notarzt erstversorgt.



Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Fahrerin blieb unverletzt, der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde von der Staatsanwaltschaft Bayreuth ein Gutachter beauftragt.