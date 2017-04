Schwerer Unfall bei Hollfeld: Motorradfahrer kommt von Straße ab

Hollfeld - Am Samstag um 16.55 Uhr, kam ein Motorradfahrer auf der B22 von Hollfeld in Richtung Wiesentfels in einer Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Dies berichtet die Polizei.



Dabei kollidierte er mit einem Leitpfosten und einer Leitplanke. Er wurde zunächst durch das BRK erstversorgt und musste anschließend schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Bayreuth verbracht werden.



Die Feuerwehr Hollfeld kümmerte sich um die Verkehrsregelung und um die Reinigung des Unfallorts. Am Kraftrad der Marke Honda entstand Totalschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.