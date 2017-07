Scheunenbrand in Speichersdorf (Landkreis Bayreuth)

Speichersdorf - Am Montagvormittag (10. Juli) ist eine Scheune in Speichersdorf (Landkreis Bayreuth) in Brand geraten; wohl wegen des Gewitters, wie ein Nachrichtendienst vor Ort berichtete.



Die Feuerwehrleute mussten laut Nachrichtendienst "News 5" gegen ein "massives Flammenmeer ankämpfen, um die umliegenden Gebäude zu schützen." Nach ersten Informationen vor Ort wurden keine Menschen verletzt. Allerdings kamen wohl Tiere zu Schaden.