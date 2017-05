Sanierung der Bayreuther Stadthalle hat begonnen - Hintergrund und Bauphasen

Bayreuth - Es ist Bayreuths derzeit größtes Kultur- und Bauprojekt: Die Stadthalle wird voraussichtlich bis Ende 2019 für rund 55 Millionen Euro saniert und zu einem modernen Kulturzentrum umgebaut. Bereits Mitte September vergangenen Jahres wurde mit den ersten Demontagearbeiten im Inneren des Gebäudekomplexes begonnen. Am Dienstag (2. Mai) beginnt die Einrüstung der Baustelle. Bayreuths Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe hat nun den offiziellen Startschuss für die Bauarbeiten gegeben.



Für die Stadt Bayreuth ist Sanierung und Umbau der Stadthalle eine finanzielle Herausforderung. Es ist ihr jedoch gelungen, die Bayerische Staatsregierung von der Notwendigkeit des Projektes zu überzeugen und eine eine entsprechend hohe Förderung zu bekommen.



Bauminister Joachim Herrmann hat den Fördersatz der Städtebauförderung von 60 auf 80 Prozent angehoben. Bayerns Finanzminister Markus Söder hat den Förderspielraum für kulturell genutzte Einrichtungen von Bezirkshauptstädten erweitert. Und auch die Oberfrankenstiftung sowie die Bayerische Landesstiftung werden sich in erheblichem Maße engagieren. Für die Stadt verbleiben so bei Gesamtkosten von rund 55 Millionen Euro knapp 16 Millionen Euro Eigenanteil.



"Mein besonderer Dank gilt daher der Bayerischen Staatsregierung für die große finanzielle Unterstützung dieses Projektes", sagte Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe beim offiziellen Baubeginn. "Es war ein langer Weg bis zum heutigen Tag. Mehr als ein Jahrzehnt lang wurde das Thema immer wieder vertagt mit dem Ergebnis, dass die Bausubstanz schlechter wurde, dass der Stand der Technik an Bayreuth vorbeigezogen ist, dass die Attraktivität der Stadthalle immer geringer wurde. Ab heute ist für jedermann sichtbar, dass wir daran arbeiten, dass wir in zweieinhalb Jahren eine hervorragende neue Stadthalle haben, die die Attraktivität der Stadt Bayreuth weiter steigern wird."





Was passiert in den nächsten Monaten?





In den kommenden Tagen wird die Großbaustelle eingerichtet, dann beginnen im Inneren die Abbrucharbeiten und Schadstoffsanierungen. Im September soll dann der Rückbau des Kleinen Hauses beginnen. Seine Natursteine werden bis zum Wiederaufbau, der nach den erforderlichen Fundament- und Rohbauarbeiten erfolgt, eingelagert. Parallel hierzu läuft der Abbruch von Wänden und Decken im gesamten Gebäude. Durchbrüche werden geschaffen, neue tragende Wände und Fundamente beispielsweise für das Bühnenportal und die Bühnenmaschinerie errichtet.



Weitere Schritte bei der Sanierung werden im kommenden Jahr der Aufbau einer neuen Dachkonstruktion für das Große Haus, der Innenausbau samt Bühnenmaschinerie und Bühnentechnik sowie im Jahr 2019 die Errichtung eines neuen Wandelgangs, durch den man vom Parkplatz Geißmarkt in die Stadthalle kommt.





Was ist bisher passiert?





Gearbeitet wird bereits seit Herbst vergangenen Jahres. Der gesamte Gebäudekomplex wurde ausgeräumt, Mobiliar eingelagert, nicht mehr benötigtes Inventar bei einem öffentlichen Flohmarkt versteigert. Zur Präzisierung des Ablaufs der Abbrucharbeiten und der Schadstoffsanierung im Besonderen wurden erste Probesanierungen vorgenommen. Wandverkleidungen in der Stadthalle wurden geöffnet, Musterflächen für den Umgang mit denkmalgesschützten Bauteilen wie der Natursteinfassade oder Wandmalereien erstellt und Leistungsverzeichnisse für relevante Sanierungsbereiche erarbeitet.





Hintergrund





Dem Start der Bauarbeiten waren jahrelange intensive Diskussionen in den Stadtratsgremien vorausgegangen. Im Vorfeld hatte die Stadt einen europaweiten Realisierungswettbewerb ausgelobt, an dem sich 22 Büros mit ihren Entwürfen beteiligt hatten. Der Stadtrat hatte Ende April 2015 für die sogenannte "große Lösung" zur Sanierung der Stadthalle gestimmt und diesen Grundsatzbeschluss im November 2015 nochmals bestätigt. Der Umbau beinhaltet unter anderem auch deutliche akustische Verbesserungen im Großen Haus der Stadthalle. Am 8. Mai 2016 scheiterte ein Bürgerbegehren gegen die große Sanierungslösung.