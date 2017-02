Retro Sportler Fasching im "Lamperium" [Bildergalerie]

Bayreuth -

Am 25. Februar haben sich die Faschingsbesucher im "Lamperium" in Bayreuth auf eine Zeitreise zurück in die 90er-Jahre begeben. Das Motto: "Retro Sportler Fasching". Mit Schnauzbärten, Stirnbändern und grellen Farben gekleidet, konnten sich die Besucher neben der Party unter anderem auch im Tischtennis und Wettzapfen messen.