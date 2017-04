Polizei stoppt Pickup mit falschem Blaulicht auf der A9 im Kreis Bayreuth

Gefrees - Den Anschein eines Einsatzfahrzeuges der Polizei erweckte am Montagnachmittag ein 46-jähriger Mann mit seinem privaten Dodge Pickup, der auf der Autobahn 9 im Kreis Bayreuth in Fahrtrichtung Berlin unterwegs war.



Der Mann hatte im Bereich seines Kühlergrills mehrere LED-Blaulichter verbaut, die er während der Fahrt auch benutzte.



Ein Autofahrer aus dem Landkreis Bayreuth meldete dies der Polizei, da er sich einen derart getunten Pickup als Behördenfahrzeug nicht vorstellen konnte.



Eine Streife der Verkehrspolizei hielt den 46-Jährigen bei Gefrees zu einer Kontrolle an. Die Blaulichter waren unzulässig eingebaut. Der Mann wird wegen seiner Blaulichtfahrt angezeigt, die aufwendig verbauten LED`s muss er unverzüglich entfernen.