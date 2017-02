Nordbayerischer Kurier in Bayreuth streikt

Bayreuth -

Der Bayerische Journalisten-Verband e.V. (BJV) hat die Belegschaft des Nordbayerischen Kurier in Bayreuth zum Warnstreik aufgerufen.Von Freitag, 24.02.2017, 6 Uhr bis Samstag, 25.02.2017, 6 Uhr soll es einen befristeten Warnstreik der Nordbayerischen Kurier Zeitungsverlag GmbH, der RNT Ring Nordbayerischer Tageszeitungen und der TMT Media GmbH & Co. KG geben. Das teilen die Geschäftsführerin des BJV Jutta Müller und der Erste Vorsitzende Michael Busch mit.Wegen der geplanten Massenentlassungen möchte der Verband Verhandlungen über einen Sozialtarifvertrag erzwingen. Die Forderungen dazu sind:- Ein Abfindungsbetrag von 10.000 Euro- Ein Abfindungsfaktor von 2,0 pro Beschäftigungsjahr- Zusatzbeiträge für Behinderte, Gleichgestellte und Kinder- Umzugshilfe, eine Transfergesellschaft und AltersteilzeitDie Redakteure, Volontäre und freien Journalisten des Nordbayerischen Kurier sollen sich im ASV-Sportheim, Leineck, Roderberg 2 in Bayreuth zum Warnstreik treffen.