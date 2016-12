"Nathan der Weise" ab Mittwoch in der Bayreuther Studiobühne

Bayreuth - Gotthold Ephraim Lessings Drama "Nathan der Weise" über Toleranz und Menschlichkeit hat nach über 200 Jahren nicht an Aktualität und Dringlichkeit verloren. Es geht um die Suche nach einem friedlichen Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen. Am Mittwoch (28. Dezember) feiert es an der Studiobühne Bayreuth Premiere, inszeniert vom Leiter des Bayreuther Theaters, Werner Hildenbrand.



Bei seiner Inszenierung möchte Hildenbrand den Brückenschlag zwischen Jugend- und Hochsprache schaffen, die Zuschauer also an die Sprache von klassischen Theaterstücken heranführen - "und damit die Kultur bewahren", wie er sagt. Konkret werden also manche Szenen an die Alltagssprache angelehnt, andere im Original gesprochen. Damit wolle er auch die Aktualität des historischen Stoffes für unsere Zeit betonen.



Das Drama spielt in Jerusalem, der Stadt der Weltreligionen, zur Zeit der Kreuzzüge. Während seiner Abwesenheit hat es im Haus des reichen jüdischen Kaufmanns Nathan gebrannt. Seine Ziehtochter Recha konnte nur durch das heldenhafte Eingreifen eines christlichen Tempelherrn der Katastrophe entgehen. Recha und ihr junger Retter verlieben sich, doch Nathan hat zunehmend Vorbehalte. Indes gehen Sultan Saladin, dem muslimischen Herrscher der Stadt, die Gelder aus, die er für eine Fortsetzung des Krieges mit den Christen benötigt. Er lässt Nathan zu sich rufen, um ihn um ein Darlehen zu bitten. Um zunächst vom Geschäftlichen abzulenken, testet er Nathans Weisheit und fragt ihn, welche Religion die einzig wahre sei. Nathan hilft sich mit einem schlauen Einfall und erzählt Saladin ein Märchen: die Ringparabel.







Gotthold Ephraim Lessing - "Nathan der Weise"



Premiere: 28. Dezember 2016 um 20.00 Uhr

Termine:

29./ 31. Dezember 10. /11. /14./ 18./ 21. /24./26./28. Januar

4. Februar jeweils um 20.00 Uhr

8. und 22. Januar jeweils um17.00 Uhr

Regie: Werner Hildenbrand

Bühne und Kostüme: Jens Hübner

Licht und Ton: Ronald Kropf

Maske: Gudrun Würl

Es spielen:

Michaela Berner, Oliver Hepp, Alix Hofmann, Jonas Irmler, Frank Joseph Maisel, Klaus Meile, Michael Pöhlmann, Michaela Proebstl-Kraß, Sigurd Sundby



Vortrag und Diskussion in Kooperation mit dem Evangelischen Bildungswerk

"Nathan der Weise - Toleranz in den Religionen"

Das Drama bietet eine wunderbare Anregung, um über Themen wie Glaube, Krieg, Religion und Liebe ausführlich zu diskutieren.

Der Vortrag von Professor Dr. Ulrich Berner versteht sich als ein Beitrag zu dieser Diskussion, die durch die Aufführung von "Nathan dem Weisen"

angestoßen werden soll. Eintritt frei, Spenden willkommen

12. Januar um 19.30 Uhr Ort: EBW, Richard-Wagner-Str. 24, Bayreuth