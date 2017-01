Mutmaßlicher Komplize von verurteiltem NKD-Manager ausgeliefert

von DPA

Hof an der Saale - Ein mutmaßlicher Komplize des wegen Untreue verurteilten Ex-Managers der Textilkette NKD ist aus Brasilien nach Deutschland ausgeliefert worden. Zwei deutsche Beamte seien nach Brasilien gereist und hätten den Mann von den dortigen Behörden übernommen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hof am Montag. Der Mann wird verdächtigt, die fingierten Rechnungen ausgestellt zu haben, mit denen der Ex-Manager 3,7 Millionen Euro veruntreut hatte. Er sei bereits am vergangenen Donnerstag in Deutschland angekommen und befinde sich gegen Auflagen auf freiem Fuß, sagte der Sprecher.



Brasilianische Polizisten hätten den Angeschuldigten bereits Ende vergangenen Jahres mit einem internationalen Haftbefehl festgenommen. Der 40-jährige Ex-Manager, dem der Gesuchte geholfen haben soll, war wegen Untreue und Planung eines weiteren Verbrechens zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Hof hatte es als erwiesen angesehen, dass er während seiner Untersuchungshaft für den Untreueprozess die Entführung seines Richters geplant hatte.