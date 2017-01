Möge der Käse mit dir sein - Der 96. Bayreuther Poetry-Slam

Bayreuth -



Michael Jakob breitet seine Arme weit hinter den Rücken aus, als der Moderator der Bayreuther Poetry-Slams in seinem Einstiegsgedicht die "Fesseln des Triebes" beschreibt. Es geht um den inneren Kampf zwischen Vernunft und Eros. Ein "Appetizer" für den nächsten Poetry-Slam, den"Erotik-Slam" zum Valentinstag.Der Moderator fällt auf, auch bei seiner 96. Bayreuther Poetry-Slam. Zum einen geizt Jakob nicht mit theatralischen Elementen. Etwa, als er sich wohllüstig an der Mikrofonstange reibt, "ein zum Treiben Getriebener Geist vom Testosteron". Dazu der irrsinnig bunte Star-Wars-Anzug mit den Bildern vieler Protagonisten aus dem Sci-Fi-Epos wie Yoda und C3PO. Seine Zwischenauftritte werden vom Star-Wars Soundtrack begleitet.Auffällige Anzüge, Musik und andere Hilfsmittel sind den sieben Poeten, die heute am Wettstreit teilnehmen, verboten. Die Texte müssen selbst geschrieben sein und der Vortrag darf nicht länger als sieben Minuten dauern. Diese Minuten aber gehören dem Poeten, die wichtigste Regel: "Respect the Poets!" Das heißt: Keine Zwischenrufe, keine Störung, Respekt gegenüber dem Vortragenden. Denn auch wenn einem Zuschauer der Vortrag nicht gefalle, so Jakob: "Die sieben Minuten gehen schnell vorbei. Wie das Jahr 2016: Auf einmal ist es rum."Nicht verboten, sondern gern gesehen, sind theatralische Gesten, starke Betonungen und Witze im Vortrag. Theatralisch und lyrisch stark war beim 96. Bayreuther Poetry-Slam vor allem "Ksava" aus Salzburg, den es in seinem ersten Gedicht ebenfalls in den Weltraum zog.Er erzählt die Geschichte eines Mädchens, dass in Kindertagen auf der Schaukel beschloss, einmal auf den Mars zu fliegen. So formt er beim Reimen beispielsweise mit den nach vorne gestreckten Händen eine Kugel, den Mars symbolisierend. Dazu sind die Reime verschachtelt und clever, die Zuschauer können der Geschichte aber durch starke Bilder gut folgen. Das Mädchen aus der Geschichte wird erwachsen, studiert Astrophysik, quält sich und ihren Körper bei der Vorbereitung, und landet schließlich tatsächlich auf dem weit entfernten Gestirn. Die Welt fiebert mit, doch als sie die Fahnenstange in den Boden steckt, bricht das Fernsehbild ab. Am Ende kommt heraus: Auf der Fahnenstange wehte nicht die Nationalflagge, sondern eine Botschaft, die der Staat vor den Bürgern verbergen wollte. Die Frau sei ob ihrer Chance dankbar, doch es ist nicht die Nation, für die sie die Strapazen der Ausbildung auf sich nahm. Es ist der Glaube an ihren Kindheitstraum. Für alle, die ihren Träumen folgen, sei sie hier. Für den bildgewaltigen Vortrag erhielt "Ksava" 24 Punkte und kommt damit ins Finale.Das Punktesystem funktioniert so: Tafeln mit den Werten von eins bis zehn werden zu Beginn an fünf Zuschauer verlost. Die entscheiden anhand des Applauses der anderen und ihrem eigenen Geschmack, wie viele Punkte sie dem jeweiligen Poeten geben wollen. Der höchste und der niedrigste Wert werden jeweils gestrichen, die drei mittleren Werte ergeben in der Summe die Punktzahl (Beispiel: 9,5,7,7,8 = 22 Punkte, weil die 5 als niedrigster und die 9 als höchster Wert gestrichen werden). Nach welchen Kriterien entschieden wird? "Man spürt eine Zehn", meint Moderator Jakob.Der Großteil der Jury und des Publikums spürten die Zehn dann bei David Wagner aus Heidelberg: Mit 29 Punkten (aus 8, 9, 10, 10, 10) erhielt er fast die höchstmögliche Punktzahl. Die rund 300 Besucher im Bayreuther "Zentrum" klatschten und pfiffen ähnlich laut wie beim Headliner eines Musikfestivals. Den großen Applaus bekam er für sein erstes Gedicht mit dem Titel "Käsida - Patriotische Käsefaschisten gegen die Salamisierung des Abendlandes". Die Wahl Donald Trumps als US-Präsidenten nutzte er als Sprungbrett, als "Trumpolin", für sein Wortwitz-Fest im Hassprediger-Ton: "Das Brot ist voll!" Als einer der vielen "alleinerziehenden Feta" finde er keinen Betreuungsplatz für seinen Sohn Till, keinen "Tilsitter". Also fordert er: "Deutschländer raus! Denn wenn das so weiter geht, dann ist der Super-Gouda". So fragt er rhetorisch: "Wollt ihr den totalen Brie?" Satire in Gedichtform. Am Ende nennt er dann sicherheitshalber doch noch die Botschaft: Vielfalt sei immer Reichtum, Faschismus immer Käse.Wagner konnte dann auch im Finale überzeugen. Mit seinem Text "Wer wird Millionär? Oder: Massenvernichtungsmathe" erntete er deutlichen Applaus-Vorsprung vor den Mitfinalisten Julia Szymik aus Marburg (2. Platz) und "Ksava" (3. Platz). Wagners Final-Vortrag zeichnete sich wieder durch Wortwitz und subtile Kritik aus, diesmal an der Zinspolitik und dem neoliberalen Glauben an stetiges Wachstum. Damit gewinnt er eine Flasche Bio-Rotwein. Außerdem wird er im Mai zusammen mit den anderen Monatssiegern zum "Highlander" eingeladen und kann dort um den Jahressieg kämpfen. Wer den "Highlander" im Zentrum gewinnt, qualifiziert sich für die deutschsprachigen Meisterschaften.Zum ersten Mal dabei war Marina Koch aus Bayreuth. Die Studentin las einen Text darüber, wie kompliziert das echte Leben im Vergleich zu Dating-Apps wie "Tinder" oder die Regeln in sozialen Netzwerken sei. Gerne würde sie beispielsweise ihre Schüchternheit "weg-siwpen" und dem Jungen, der ihr gefällt, ein "Like" dalassen. "Ich will durch mein leben swipen wie bei Tinder." Dafür erhielt sie in der Vorrunde 17 Punkte.Knapp am Finale vorbei schlitterte der Bayreuther Dominic Hopp mit 23 Punkten ("Ksava" kam mit nur einem Punkt Vorsprung weiter). Sein Debut gab Hopp bereits beim ersten Slam der Saison im November mit einem starken aber etwas verkopften Text über Liebe und Gesellschaft. Diesmal wählte er ein komplett anderes Format: Sein Text "Geschwisterliebe" ist eine gereimte Horror-Geschichte in Novellen-Form. Die Rahmenhandlung: Ein Junge sitzt mit einem erwachsenen Mann am Tisch und redet über die Vergangenheit mit seiner Schwester. Doch die Schwester gibt es nicht, stellt sich heraus, und der Junge ist in der Testphase eines neuen Medikaments. Reimstil und Bilder erinnerten an den spätromantischen Gruseldichter E.T.A. Hoffmann.Das Schöne an dem Bayreuther Poetry-Slam war wieder die Vielfalt an Themen, Formen und vortragenden Dichterpersönlichkeiten. Zwischen Story-Telling, klassischen Gedichten und emotionaler Selbstreflexion (wie etwa bei der Finalistin Julia Szymik). Verschiedenste Lebensentwürfe und -gegebenheiten werden so vor dem Publikum reflektiert. Kaum eine andere Kultur-Veranstaltung schafft das in diesem Ausmaß.