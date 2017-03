Stadtrat: Möbelriese soll auf Bayreuther Kasernengelände

Bayreuth - Das Areal, auf dem sich der Möbelriese ansiedeln soll, ist gefunden. Hatte der Bauausschuss die beiden möglichen Standorte in der vergangenen Woche noch abgelehnt, so hat sich der Stadtrat in seiner gestrigen Sitzung gegen die Ansiedlung an der Dr.-Konrad-Pöhner-Straße und für das Areal der früheren Markgrafenkaserne an der Christian-Ritter-von-Popp-Straße ausgesprochen.



Das Ergebnis der Abstimmung fiel deutlich aus. Das Kasernenareal, auf dem auch schon mal ein Logistikzentrum angedacht war, befindet sich bereits im Besitz der Stadt Bayreuth.



Höffner oder XXXLutz

Im nicht öffentlichen Teil der Sitzung stellten die Vertreter der Möbelhäuser Höffner und XXXLutz, die nach Bayreuth kommen wollen, dann dem Gremium ihre Konzepte vor.