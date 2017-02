"Mich motivieren Erfolge und der Kontakt zu den Bürgern" - Christoph Rabenstein wird 65 Jahre alt

Bayreuth -

Was hat Sie dazu bewogen, im Alter von 19 Jahren in die SPD einzutreten und sich politisch zu engagieren?

Während politisches Engagement in Form von Internet-Petitionen für einzelne Themen zunimmt, treten andererseits immer weniger junge Menschen in Parteien ein. Wie kann man heutzutage junge Menschen dazu motivieren, sich parteipolitisch zu engagieren?

Was waren bei Ihrem Eintritt die großen politischen Fragen und was sind sie jetzt?

An der EU wird oft die Unübersichtlichkeit der Organisation und die fehlende demokratische Mitbestimmung kritisiert. Gibt es da Verbesserungsvorschläge?

Wie ist Ihre Position zur Abschiebung nach Afghanistan?

Was sind in der Region Oberfranken und in Bayreuth die großen Fragen?

Was motiviert Sie, nach über 40 Jahren in der Politik und 19 Jahren in der Opposition im Landtag, weiter zu machen?

Wir haben über Erfolge gesprochen. Was waren die Misserfolge?

Sie werden 65 Jahre alt. Für einen Lehrer geht es da schon häufig in die Pension. Wie sieht es bei Ihnen aus?

Lehrer, Historiker, Politiker: Christoph Rabenstein beschäftigt sich seit über 40 Jahren mit Geschichte und Politik. Er studierte Erziehungswissenschaften und Geschichte in Bayreuth. Er promovierte und war an der Volksschule Münchberg und an der Universität Bayreuth tätig. Bereits im Alter von 19 Jahren trat er in die SPD ein. Seit dem Jahr 1998 ist er Abgeordneter im bayerischen Landtag, seit etwa 20 Jahren im Bayreuther Stadtrat. Unter anderem ist er auch stellvertretender Vorsitzender in der Enquete-Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern" und Sprecher der SPD-Landtagsfraktion für die Bekämpfung des Rechtsextremismus.Im Interview zu seinem 65. Geburtstag spricht er über seine politische Motivation, wie er junge Menschen für die Politik begeistern will, über Afghanistan, die Europa, Oberfranken und Bayreuth.Ich habe mich schon immer für Geschichte interessiert. Die SPD hat sich schon immer für die Demokratie und die Schwächeren stark gemacht. Deshalb bin ich eingetreten. Eine familiäre Tradition habe ich in diesem Sinne nicht, also meine Eltern und Großeltern waren nicht in der SPD. Es war meine eigene Überzeugung, dass ich eine Partei habe, in der ich mich aufgehoben fühle.Ich glaube, dass eine Demokratie nur mit Parteien existieren kann. Und Parteien brauchen Mitglieder. Ich weiß, dass die Bindung junger Menschen zu Vereinen, Verbänden und Parteien nachgelassen hat. Wir brauchen aber auch junge Mitglieder, die bei uns mitmachen und Demokratie gestalten. Das Parteienspektrum schwankt mit der AFD in Richtung rechts. Da müssen wir als Demokraten dagegen halten. Und die Sozialdemokraten sind seit über 150 Jahren gegen rechte Parteien eingestellt. Deswegen werbe ich bei der Jugend, sich in der SPD zu engagieren, um den rechten Parteien zu zeigen: "Mit euch wollen wir nichts zu tun haben."Damals hat es noch zwei deutsche Staaten gegeben. Ausgelöst durch die SPD haben die sich angenähert. Der Ost-West-Konflikt war das zentrale Thema. Und ich glaube, dass Willy Brandt hier die richtige Richtung eingeschlagen hat. Wir hätten die Wiedervereinigung nicht, wenn wir damals nicht auf die Sowjetunion und Polen zugegangen wären und natürlich auch die Gespräche mit der DDR aufgenommen hätte. Heute haben wir, gerade wenn ich die globalen Probleme anschaue, andere Auseinandersetzungen. Wir merken, dass die Europäische Union sich auflöst, etwa durch den Brexit. Da müssen wir dagegen halten und für die EU werben. Sie war ein Erfolgserlebnis. Vor allem, was den Frieden anbelangt. Mein Großvater war in zwei Weltkriegen, mein Vater in einem Weltkrieg, und ich bin mit 65 Jahren in noch keinem Krieg gewesen. Das verdanken wir auch der EU und dem Staatenbund, der für eine lange Friedensperiode in Europa verantwortlich war und noch ist.Dann haben wir noch die Flüchtlingsproblematik, die uns noch länger beschäftigen wird. Wir können nicht alle aufnehmen. Auf der anderen Seite sind wir als wohlhabendes Land in der Lage, Hilfe zu leisten. Wir müssen also dem Einzelnen so gut es geht helfen.Das ist ein Problem, dass wir bei großen Organisationen immer haben. Vor allem die Bürokratisierung. Als SPD wollen wir dafür sorgen, dass die Strukturen transparent sind und die Demokratie einzieht. Wir wollen keine abgehobenen bürokratischen Entscheidungen am Parlament vorbei. Das geht nicht. Wir haben schon viel erreicht, auch durch die Änderung der Wahlordnung. Aber wir sind hier noch lange nicht am Ziel. Die Euro-Verdrossenheit hängt viel mit der Bürokratisierung und Intransparenz in der EU zusammen.Ich habe in immer Partei dafür gesorgt, dass wir einen Antrag in München eingereicht haben, dass Abschiebungen nach Afghanistan ausgesetzt werden. Zumindest im nächsten Jahr. Wir haben einen UNHCR-Bericht vorliegen, und darin ist von einer dramatischen Situation in Afghanistan die Rede. Deswegen müssen wir die Abschiebungen aussetzen.Ich bin in der Enquete-Kommission für gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern . An diesem Thema arbeite ich, seit ich im Parlament in München bin. Und ich glaube, dass ich auch als Mann der Opposition hier vieles erreichen konnte. Der Gesetzentwurf wurde von mir initiiert. Und nun haben wir die Kommission. In einem halben Jahr werden wir einen Abschlussbericht haben. Ich glaube, wir haben viele Impulse gesetzt, die gut für die Region sind. Oberfranken geht es ja seit den letzten zwei Jahren besser. Wir haben etwa eine niedrigere Arbeitslosigkeit. Man sieht also, dass man auch hier in der Region viel machen kann. Wir haben eine engagierte Bevölkerung, wir haben sehr gute Facharbeiterinnen und Facharbeiter, aber die Rahmenbedingungen müssen stimmen.In München bin ich zwar nur in der Opposition, aber in Bayreuthkönnen wir ja mitgestalten. Ich glaube es ist ganz gut, wenn man als Landespolitiker auch noch ein kommunalpolitisches Standbein hat. In Bayreuth habe ich auch einige Impulse setzen können. Etwa dass die außeruniversitären Forschungseinrichtungen hier angesiedelt werden, die Fraunhofer-Institute. Und wir werden nächstes Jahr das Opernhaus wieder eröffnen. Damit sind wir Weltkulturerbe-Stätte. Auch da habe ich viel angeschoben und das wird sich noch lange positiv für Bayreuth als Kultur- und Tourismus-Stadt auswirken. Darauf bin ich schon ein bisschen stolz.Was mich motiviert sind also einerseits die Erfolge, die man trotz Opposition erzielen kann. Es ist aber auch der unmittelbare Kontakt zu den Bürgern. Ich habe hier ein sehr offenes Bürgerbüro. Und es vergeht kaum ein Tag, an dem sich nicht jemand an mich wendet. Das sind oft kleine Sachen, etwa Versetzungen von Lehrern. Oder auch Flüchtlinge, denen man in München wie in Bayreuth ein bisschen helfen kann, auch wenn es schwer ist. Ich glaube das ist meine Motivation: Es lohnt sich, hier Politik zu machen.Natürlich gibt es auch Misserfolge, das ist ganz klar. Mir wäre es zum Beispiel viel lieber, wenn wir mit der Franken-Sachsen-Magistrale schneller vorangekommen wären. Ich hätte mir erwartet, dass ich als Abgeordneter noch mit einem elektrifizierten Zug von Bayreuth nach Nürnberg und dann weiter nach München fahren kann. Das wird mit Sicherheit nicht passieren. Da haben wir uns leider nicht durchsetzen können. In dieses Thema habe ich viel investiert und bin enttäuscht. Und auch bei anderen Sachen, etwa bei den Flüchtlingen. Es tut weh, wenn man Menschen kennt und die dann abgeschoben werden, obwohl sie sich gut integriert haben. Ich sehe ein, dass die Rechtslage manchmal nichts anderes hergibt, aber im Persönlichen ist das sehr bitter.Wir haben jetzt ja die Bundestagswahl vor uns und im kommenden Jahr die Landtagswahlen. Dass heißt ich werde mich im Herbst dann entsprechend orientieren, ob ich noch weitermachen werde, oder mein Amt in jüngere Hände gebe.