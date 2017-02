Messerstecherei in Unterkunft für Asylbewerber in Bayreuth

Bayreuth - In einer Unterkunft für Asylbewerber in Bayreuth kam es Donnerstag kurz nach Mitternacht zu einer Messerstecherei. Dabei wurden zwei Bewohner verletzt, meldet das Polizeipräsidium Oberfranken.



In ihrem Zimmer gerieten zunächst ein 22- und ein 24-jähriger Bewohner in Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte soweit, dass auch ein Messer eingesetzt wurde. Dabei verletzten sich die beiden Männer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.



Mehrere Polizeistreifen brachten die Situation in der Wilhelm-Busch-Straße unter Kontrolle. Das mutmaßliche Tatmesser stellten die Polizisten sicher. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt zu den Hintergründen der Tat.