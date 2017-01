Medi Bayreuth verstärkt sich weiter

Bayreuth - Medi Bayreuth, das Überraschungsteam der Basketball-Bundesliga (Platz 4), hat seinen Erfolgshunger in der laufenden Saison mit einem Coup auf dem Transfermarkt deutlich unterstrichen. Die Verpflichtung von David Gonzalvez vom Ligakonkurrenten MHP Riesen Ludwigsburg soll laut Trainer Raoul Korner "nochmal ein deutliches Signal dafür sein, dass wir es ernst meinen und uns nicht auf bereits Erreichtem ausruhen wollen." Eine forsche Ansage, die das Ziel der Wagnerstädter deutlich macht: Erstmals nach der Rückkehr in die 1. Bundesliga 2010 will der Verein in den Play-Offs um die Deutsche Meisterschaft mitspielen. Beim Titelträger von 1989 hat man schließlich genug vom Abstiegskampf mit den Plätzen 16, 13, 15, 14, 16 und 12 in den vergangenen Jahren.



Debüt in Braunschweig

Wenn die Bayreuther am Sonntag beim Ex-Verein ihres neuen Trainers Raoul Korner, den Baskets Braunschweig, in die Rückrunde starten, ist auch ihr sechster Ausländer-Platz besetzt. Die letzte freie Kontingentstelle bekam der 29-jährige David Gonzalvez. Der 1,93 Meter große und 93 Kilogramm schwere Shooting Guard kam bei den Riesen in dieser Bundesligasaison bislang in acht Partien zum Einsatz, in denen er im Schnitt 6,5 Punkte erzielte.



In der Champions League lief der US-Amerikaner sechs Mal für Ludwigsburg auf und steuerte im Schnitt 4,7 Punkte bei. Gonzalvez war im Sommer 2017 vom finnischen Meister Kouvot Kouvola gekommen.

Zuvor spielte Gonzalvez bereits in Österreich bei den Oberwart Gunners, dem WBC Raiffeisen Wels sowie in den Niederlanden für SPM Shoeters Den Bosch, wo er unter Bayreuths Trainer Raoul Korner 2012 Meister geworden ist.



"Wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass es sowohl für die Qualität des Trainingsbetriebs als auch für unsere Tiefe im Falle kleinerer Verletzungen oder Krankheiten von Vorteil wäre, die letzte Kontingentstelle zu besetzen", sagt Bayreuths Coach. Der Österreicher weiter: "Dabei brauchen wir keinen Wunderwuzzi, der das funktionierende Kollektiv aus den Angeln hebt, sondern einen Teamplayer, der versteht, dass die Mannschaft über allem steht und der weiß, wie man gewinnt. Genau so ein Spieler ist David. Ich habe mit ihm gemeinsam bereits in Holland eine Meisterschaft gewonnen und weiß daher, dass er uns helfen kann und wird."



Raoul Korner nennt die Qualitäten von Gonzalvez: "David versprüht durch seine positive Art und seine Einstellung viel Energie, ist auf mehreren Positionen einsetzbar und ein exzellenter Verteidiger. "

David Gonzalvez erhält bei Medi Bayreuth einen Vertrag bis Saisonende (inklusive Playoffs) und wird nach den obligatorischen medizinischen Untersuchungen sofort ins Mannschaftstraining einsteigen. red