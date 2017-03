Marienkäfer schlägt Biene - Prügelei am Faschingsdienstag in Bayreuth

Bayreuth - Am Dienstagnachmittag (28. Februar) kam es nach einem verbalen Streit zwischen zwei Kostümierten auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wie die Polizei mitteilt. Ein Unbeteiligter ging schließlich dazwischen und trennte die Beiden.



Kurz vor 18 Uhr gerieten die beiden als Insekten verkleideten Faschingsgänger in der Von-Römer-Straße in Streit. Nach einer Weile holte der 23 Jahre alte "Marienkäfer" dann aus und schlug seinem zwei Jahre jüngeren als Biene verkleideten Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Erst durch das Eingreifen eines Dritten gelang es, die beiden zu trennen. Der als Biene Maskierte zog sich durch den Übergriff mehrere Prellungen im Gesicht zu, verzichtete aber zunächst auf eine ärztliche Behandlung. Der "Marienkäfer" muss sich wegen seiner Attacke vor Gericht verantworten.