Livemusik bleibt lebendig - Über das "Keepin' it aLive" Festival in Bayreuth

Glatte Gesichtshaut, Variationen der Pilzfrisur auf den Köpfen: Jung sehen sie aus, die Gäste aus Prag. Die Mischung aus Britrock-Gesang, Gitarren, Bass, Schlagzeug und Synthesizer-Sounds klingt jedoch sehr reif. Ein wenig nach den "Arctic Monkeys", aber doch mit vielen eigenen Nuancen. Dazu treibend: Die rund 150 Besucher des "Keepin' it aLive" (KIA) Festivals im Zentrum tanzen, drehen sich im Kreis, hüpfen, und verlangen eine Zugabe von der Band " I love you Honey Bunny ". Die bekommen sie auch: "Wir spielen noch 'Introduction' - Which doesn't make sense at the end, does it?" scherzt Sänger, Gitarrist und Keyboarder Sebastian Jacques.Der war verschnupft - was dem herrlichen britischen Akzent seiner Singstimme nicht geschadet hat - und redet auf der Bühne in drei Sprachen: Tschechisch und Englisch mit den Bandkollegen, Deutsch und Englisch mit dem Publikum, "which is confusing", sagt er (und denkt man). Aber verständlich, ist die vor vier Jahren gegründete Band doch bereits quer durch Europa unterwegs.Veranstalter Christoph Horn lernte die Band auf einem Open-Air in Karlsbad kennen. Horn war dort für einen Auftritt mit seinen Bandkollegen von "Waste". Als sie dort ankamen und ihr Equipment auspacken wollten, spielte gerade "I love you Honey Bunny". "Wir haben nicht wie geplant ausgepackt, sondern sind zur Bühne und haben die uns angeschaut, weil wir so begeistert waren", erzählt Horn. Mailadressen wurden ausgetauscht, Horn fragte nach, die Band nahm an. "Ein Glück, dass wir die nach Bayreuth holen konnten."Damit sei für ihn das inzwischen achte KIA-Festival am vergangenen Wochenende (27. und 28. Januar) vom Line-Up her eines der besten gewesen. Aber nicht nur wegen der Stargäste: Eine "positive Überraschung" sei auch die Bayreuther Nachwuchsband "Liff" gewesen: "Die sind sehr weit für ihr Alter [um die 18 Jahre]. Wenn das so weitergeht und die an ein paar Kleinigkeiten feilen, können die sich hier durchaus einen Namen machen."Die Auftritte zeigten, dass auch die lokale Szene einiges zu bieten hat. Vor allem Vielfalt: " Secret Source " aus Hof etwa spielten Psychedelic-Rock, " Oporto " aus Bamberg Gypsy-Jazz und Bluesrock, " King Father Baboon " aus Nürnberg Grunge (ein bisschen wie "Nirvana" in schneller, gepaart mit Stoner-Rock), " Desto & Nahser " aus Bayreuth Rapmusik.Die aufwendige Lichtshow mit hoher Rauchkanonen-Frequenz sorgte im Publikum für das große Konzertgefühl, auch vor der Kleinkunstbühne im "Zentrum". Weil man dort aber nahe an den Künstlern stehen und tanzen kann, war es gleichzeitig familiär. Die Musiker wurden nach dem Auftritt direkt beglückwünscht, das Publikum in der ersten Reihe plauderte zwischen den Auftritten und prostete sich zu. Allzu voll war es nicht, "aber kostendeckend", sagt Horn.Am Ende spielten die Gastgeber "Waste" ihren funkig-rockigen Pop. Zuletzt war nicht viel Neues zu hören, seit der ursprüngliche Schlagzeuger die Band im Jahr 2015 verließ. "Wir haben uns ein Jahr lang quasi selbst gecovered und kein bisschen weiter entwickelt", beschreibt Gitarrist Horn. Nun wolle die Band aber "ein neues Kapitel aufschlagen."Hinter dem Entschluss stünden interne Diskussionen, aber die Reaktion der Gäste auf dem Festival: "Viele kamen danach auf uns zu und haben gesagt, wir hätten wieder mehr Drive", sagt Horn.Und die Live-Performance sei schließlich das "Steckenpferd" der Band. Dafür habe der neue Schlagzeuger erst ein Gefühl bekommen müssen. "Jetzt wollen wir wieder durchstarten." Also an Songs arbeiten und öfter auftreten. Eine Zeitangabe für das neue Album möchte Horn aber nicht machen: "Songwriting ist ein kreativer Kampfprozess. Das machen wir nicht einfach so." Beim ersten Album kündigte die Band das Jahr 2011 an. "Es wurde November 2012. Die Zeit tat dem Album gut."Mal wieder auf ein Live-Konzert zu gehen und zu sehen, dass die Musik-Szene lebt und sich entwickelt, tut auch gut.