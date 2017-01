Kreis Bayreuth: Skifahrer kollidieren beim Klausenlift - Frau verletzt

Mehlmeisel - Der Unfall hat sich am Samstagmittag am Hang des Klausenlifts in Mehlmeisel im Kreis Bayreuth ereignet. Wie die Polizei berichtet, kollidierte ein 70 Jahre alter Skifahrer von hinten mit einer 44-jährigen Skifahrerin.



Die Frau zog sich hierbei mehrere Prellungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Bayreuth verbracht.



Nach kurzer Bewusstlosigkeit konnte sich der Verursacher an nichts mehr erinnern. Wie es genau zu dem Unfall gekommen war, ist noch unklar.



Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.