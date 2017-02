Kreis Bayreuth: Lkw kracht auf A9 in Mittelschutzplanke und kippt um - Fahrer verletzt

Gefrees - Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es am frühen Donnerstagmorgen auf der A 9 im Landkreis Bayreuth. Dies berichtet die Polizei.



Ein mit Gemüse beladener Sattelzug hatte die A 9 in Richtung Berlin befahren. Kurz vor 01.00 Uhr kam der Sattelzug aus noch ungeklärter Ursache zwischen den Anschlussstellen Marktschorgast und Gefrees nach links, durchbrach die Mittelschutzplanke und kippte dann um.



Der umgestürzte Sattelzug blockierte nun die Richtungsfahrbahn München. Der 59-jährige Fahrer wurde dabei verletzt. In den querliegenden Lkw krachte noch ein Kleintransporter, dessen Fahrer aber unverletzt blieb. Auch auf der Richtungsfahrbahn Berlin wurden Autofahrer geschädigt, die über umherliegende Fahrzeug- und Ladungsteile fuhren.



Die A 9 in Richtung München war zeitweise aufgrund der Bergung gesperrt. In Fahrtrichtung Berlin wurde der Verkehr über die rechte und die mittlere Fahrspur an der Unfallstelle vorbei geleitet. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen mindestens auf ca. 100.000 Euro.