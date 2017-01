Kreis Bayreuth: Dachstuhl brennt in Pegnitz - Löschwasser verursacht glatte Fahrbahn

Pegnitz - Wie die Polizei berichtet, brach das Feuer gegen 23 Uhr im Dachstuhl des Hauses im Nordosten von Pegnitz aus. Die Feuerwehren aus Pegnitz und Umgebung mussten für die Löscharbeiten den Dachstuhl öffnen und brachten so den Schwelbrand schnell unter Kontrolle.



Alle Anwohner konnten das Wohnhaus verlassen, eine 62-Jährige zog sich jedoch eine leichte Rauchvergiftung zu. Ein 39-Jähriger erlitt bei eigenen Löschversuchen ebenfalls leichte Verletzungen.



Rettungskräfte brachten die beiden daraufhin vorsorglich in ein Krankenhaus. Am Dachstuhl entstand durch die Flammen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.



Schwierigkeiten bereitete den rund 40 Feuerwehrkräften die niedrige Außentemperatur, denn das Löschwasser gefror auf der Straße und verursachte eine spiegelglatte Fahrbahn.



Spontan unterstützte ein Unternehmen die Arbeiten und stellte eine größere Menge Streusalz zur Verfügung.



Die Kriminalpolizei Bayreuth nahm noch in der Nacht die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache auf. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Brandfahnder hatte wohl ein technischer Defekt an einer Stromleitung zu einem Kurzschluss geführt und den Brand ausgelöst.