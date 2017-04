Kreis Bayreuth: 15-Jähriger verletzt sechsjährigen Nachbarsjungen schwer

LKR Bayreuth - Mit schweren Verletzungen musste am frühen Sonntagabend des 9. April 2017, ein sechsjähriger Junge in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Wie die ersten Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bayreuth ergaben, dürfte ein 15 Jahre alter Nachbarsjunge für die Verletzungen verantwortlich sein. Der Jugendliche wurde am Montagnachmittag in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht. Dies berichtet die Polizei.



Kurz vor 18 Uhr tauchten der Verletzte und sein 15-jähriger Begleiter in ihrem Wohnort bei einem Anwesen auf und baten um Hilfe. Umgehend setzte der Bewohner einen Notruf ab. Während der Sechsjährige von Ersthelfern und dem Rettungsdienst versorgt wurde, äußerte der Jugendliche, dass ein Unbekannter dem Kind die Verletzungen am Rücken und am Hals zugefügt habe. Erste umfangreiche Fahndungsmaßnahmen erbrachten dahingehend aber keinerlei Erkenntnisse. Auch ein Tatort konnte zunächst nicht lokalisiert werden. Deshalb kam ein Polizeihund zum Einsatz, welcher auf einer Wiese entsprechende Spuren feststellen konnte.



Noch am Abend nahmen Beamte der Kriminalpolizei Bayreuth vor Ort die Ermittlungen wegen eines Gewaltdelikts auf. Wie sich hierbei herauskristallisierte, war wohl der 15-Jährige selbst für die Verletzungen des Kindes verantwortlich. Er wurde deshalb vorläufig festgenommen. Die Klärung aller weiteren Umstände ist Gegenstand der auf Hochtouren laufenden Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bayreuth. Der Sechsjährige befindet sich nach einer Operation auf dem Weg der Besserung.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth wurde der 15-Jährige in eine Jugendhilfeeinrichtung gebracht.