Kontrast verbindet - Das Bayreuther Kurzfilm-Festival "Kontrast" am Wochenende im "Zentrum"

Spanien, Frankreich, Türkei, Island, Dänemark, Belgien... Die Liste der Länder, aus denen am Wochenende (3. bis 5. März) im Bayreuther "Zentrum" Kurzfilme gezeigt werden, ist lang. Beim "Kontrast-Filmfestival" kommt die Welt auf der Leinwand zusammen. Das war schon so, seit das Bayreuther Filmfest im Jahr 2000 zum ersten Mal stattfand. "Wir hatten vor zwei Jahren sogar Gäste aus Erbil im Irak", sagt Michael Kolb vom "Bayreuther Filmfest Verein", der das Festival organisiert. "Das war schon auch schräg. Die Iraker hatten uns auch eingeladen und gesagt: 'Keine Angst, die Front ist 50 Kilometer entfernt'", erzählt Kolb lachend. "Wir hatten auch schon mal zwei unterschiedliche Einreichungen aus Mexiko in einem Jahr. Keine Ahnung, warum die das auf sich nehmen, zu unserem kleinen Festival nach Bayreuth zu kommen."Das kleine Bayreuther Filmfest hat Kolb mitgegründet. "Es stecken immer noch fast dieselben Leute wie vor 18 Jahren hinter dem Festival", sagt er. Die hätten sich über die Liebe zum Film gefunden, ohne spezielle berufliche Qualifikation, und wollten das Medium in Bayreuth etablieren. Etwa zehn Mitglieder sind im Organisationsteam. Über Freunde, Arbeitskollegen und Familienmitglieder kamen im Laufe der Jahre weitere Helfer dazu. Insgesamt sind inzwischen etwa 30 Mitglieder im Verein. "Manche Kinder der Gründer sind ja mittlerweile schon über 18 Jahre alt. Die unterstützen uns auch, etwa bei der Moderation vom Kinderfilmprogramm", sagt Kolb.Zwei Filmblocks für Kinder sind vor drei Jahren dazugekommen; laut Kolb die größte Neuerung des Festivals. "Die erfreuen sich auch großer Zuschauerzahlen, die Kids machen das gerne. Sie dürfen mit ihrem Applaus auch abstimmen." Die Blocks und deren Länge hätten sich seit dem Bestehen kaum verändert, die Besucherzahlen hielten sich relativ konstant bei etwa 1500, mit einer leichten Steigerung in den vergangenen drei Jahren. Dass die Menschen seltener ins Kino gehen und Filme häufiger im Internet streamen, habe keine Auswirkungen auf das Festival, meint Kolb.Was besonders zugenommen habe, sei die Anzahl der Einreichungen. "Wir hatten heuer etwa 450, deutlich mehr als in den vergangenen Jahren", sagt Kolb. Das sei auch die "Hauptherausforderung" für das Team: Filme schauen. Dafür gibt es "Sichtungsgruppen", die vor der Hauptauswahl zunächst bewerten müssen, ob der Film gut ist. Aber wann ist ein Film gut? "Ist er spannend und kurzweilig? Steckt eine gute Idee dahinter, sorg er für eine gute Stimmung? Aspekte, die nicht immer in einem Film vereint sind. Aber darauf liegt unser Schwerpunkt. Nicht darauf, ob der Film professionell gemacht ist", antwortet Kolb. Die Filmqualität der eingereichten Filme nehme aber zu. Die meisten kämen von Filmhochschulen oder direkt vom Filmemacher. Immer mehr kämen aber inzwischen auch von Agenturen. "Das hat Vorteile, aber auch Nachteile. Die Kommunikation läuft gut, weil die wissen, was man braucht." Ein Nachteil sei, dass die Agenturen sehr viele Filme auf einmal schickten, die man dann auch sichten müsse. "Aber die schicken keine Schrottfilme", nennt Kolb einen weiteren Vorteil.Beim Festival gibt es für die Filmemacher auch etwas zu gewinnen. Über den "Sparkassen-Filmpreis" stimmen die Besucher ab. Die Eintrittskarte ist gleichzeitig ein Stimmzettel, auf den die Zuschauern ihren Lieblingsfilm aus dem jeweiligen Block schreiben können. Dieser Preis ist mit 300 Euro dotiert. Zudem gibt es den "TMT-Sonderpreis" der Jury, die aus den Organisatoren besteht. Den Preis gibt es für das diesjährige Sonderthema "alles anders". Er ist ebenfalls mit 300 Euro dotiert. Für die beiden Hauptpreise gibt es am Samstag gegen 23.30 Uhr eine Filmfestparty mit Preisverleihung und der Liveband "Barry Bling, Mr Velvet & the Orchestra of Chaos". Der Eintritt ist frei.Für die am Sonntag laufenden Kinderblöcke sieben und acht gibt es jeweils einen "KNAX Kinderfilmpreis". Welche Filme gewinne, dürfen die Kinder per "Applausometer" bestimmen. Die beiden Kinderpreise sind mit je 100 Euro dotiert. Zwischen 12.00 und 17.00 Uhr gibt es am Sonntag auch eine Kinderbetreuung.