Kollision im Kreis Bayreuth: Zwei Schwerverletzte

Seybothenreuth - In den frühen Abendstunden sind am Montag zwei Fahrzeuge auf der B22 auf Höhe Seybothenreuth (Landkreis Bayreuth) kollidiert. Das teilte die Polizei mit.



Der 24-jährige Unfallverursacher fuhr von Speichersdorf kommend in Richtung Westen. Aus noch unbekannten Gründen kam das Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal gegen das Fahrzeug eines 30-Jährigen.



Beide Fahrzeuge schleuderten durch die Wucht des Aufpralles quer über die Fahrbahn und blieben totalbeschädigt im Straßengraben liegen. Die beiden Fahrer wurden schwerverletzt aus dem Fahrzeug geborgen und durch den alarmierten Rettungsdienst in das Krankenhaus transportiert.



An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 20.000 Euro. Für die Bergung der Pkw musste die Bundesstraße kurzfristig gesperrt werden.