Klettern, Joggen, Forschen - Bayreuther genießen das Gartenschau-Gelände

Bayreuth -



Die durchwachsene Silphie





Kiosk und Festival



Mit einem großen Fest ist am vergangenen Samstag der Landschaftspark Wilhelminenaue in Bayreuth eingeweiht worden. Joachim Oppold, Pressesprecher der Stadt Bayreuth, spricht von "mehreren Tausend Besuchern". Zu Beginn der Veranstaltung übergaben die beiden Geschäftsführer der Landesgartenschau 2016 GmbH, Dagmar Voß und Ulrich Meyer zu Heiligen, das ehemalige Landesgartenschau-Gelände an Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe und die Bayreuther Bürger. Dafür überreichten sie symbolisch einen Rechen und eine Harke.Am Montagvormittag (10. April) nutzten bereits mehrere Dutzend Bayreuther Bürger das gute Wetter und die Ferienzeit für einen Besuch der Wilhelminenaue. Ein Mädchen klettert etwa auf dem Spielplatz über ein Seilnetz auf einen Aussichtssitz und genießt die Sonne in der Höhe. Recht hat sie: Die nächste Kaltfront kommt voraussichtlich schon am Nachmittag. Ihre Oma wartet auf festem Boden auf sie und erzählt, "meine Enkelin hat gleich nachdem ich sie abgeholt habe gesagt, sie möchte hierher kommen. Ich finde es herrlich, eine echte Bereicherung für Bayreuth."Während Kinder klettern und spielen, Schülerinnen über das weitläufige Gelände joggen und ältere Damen und Herren Sonne und Aussicht auf den Bänken genießen, ist Marie Ende zum Forschen in die Wilhelminenaue gekommen. Mit Klemmbrett, Stift und Karten ausgerüstet, überprüft sie die Anzahl und den Standort der "durchwachsenen Silphie" . Die nordamerikanischen Präriepflanze könnte künftig als Energiepflanze für Biogas-Anlagen eingesetzt werden. "Sie ist dafür im Grunde besser geeignet als der bisher eingesetzte Mais", sagt Ende. Denn Mais errudiert den Boden, wodurch Pestizide wie Nährstoffe ausgeschwemmt werden. Das ist schlecht für den Nährboden, als auch für umliegende Gewässer; denn der Mais müsse jedes Jahr neu mit Pestiziden eingesprüht werden, während die Silphie dies nur im ersten Jahr benötige. "Danach kommt die 15 bis 20 Jahre immer wieder", sagt Ende. Für ihre Masterarbeit im Fach Biodiversität und Ökologie an der Universität Bayreuth erforscht Ende, wie sich die Silphie verbreitet und ob sie damit heimische Arten gefährdet. Sie untersucht also die "Inversivität", so der Fachbegriff. Dazu zeichent sie in Karten ein, wie viele Pflanzen sich wo befinden. Im Sommer sieht sie dann nach, wie sie sich vermehrt haben.Noch sind die Plfanzen nur ein paar Zentimeter hoch, doch wenn sie im Sommer blühen, können sie bis zu drei Meter groß werden. In der Blütezeit sehen sie Sonnenblumen ähnlich.Die von Ende untersuchten Silphien wachsen dort, wo während der Landesgartenschau der Gourmet-Tempel stand. Für diesen hat sich mittlerweile auch ein neuer Gastronom gefunden: Cornelius Sturm betreibt den "Kultur-Kiosk zur Seebühne" seit vergangenem Wochenende. Den April werde der Kiosk an den Wochenenden geöffnet haben; "wenn alles klappt, haben wir ab Mai dann täglich geöffnet", sagt Sturm. Er war während der Landesgartenschau 2016 für die Konzerte auf der Seebühne verantwortlich. Seit Dezember setzt er sich für ein Open-Air-Festival im Sommer ein . Ob Sturm von der Stadt die Erlaubnis bekommt, im August ein elftägiges "Seebühnenfestival" zu organisieren, könne er derzeit noch nicht sagen. "Ich denke aber, dass ich in den nächsten Tagen Bescheid bekomme", sagt er. Ob die Bayreuther offen für Kulturveranstaltungen in der Wilhelminenaue sind, will er schon zum ersten Maiwochenende in seinem Kultur-Kiosk erproben. Dann soll die erste Feier stattfinden. Was für eine es wird, wisse er aber selbst noch nicht. "Da gibt es noch so viel zu tun. Und ich habe ja auch noch einen Hauptberuf", sagt Sturm.