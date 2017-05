Kletterer im Landkreis Bayreuth aus drei Metern Höhe abgestürzt

Freienfels - Am Kletterfelsen "Eiserne Jungfrau" kam es am späten Sonntagnachmittag zu einer Rettungsaktion eines verunglückten Kletterers.



Der 23-jährige Mann war hierbei nach Ermittlungen der Polizeiinspektion Bayreuth-Land im Einstiegsbereich des Felsens in einer Höhe von ca. drei Metern frei und ohne Sicherung unterwegs. Als ein Stein aus der Felswand brach, verlor der Kletterer den Halt und stürzte in eine am Boden befindliche Felsspalte.



Durch die alarmierte Bergwacht und die Feuerwehren aus Hollfeld und Freienfels konnte der junge Mann schnell gerettet werden. Er wurde mit Verdacht auf eine Sprunggelenksfraktur ins Klinikum Bayreuth gebracht.