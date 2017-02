"Jobverlust ist Qualitätsverlust" - Protest gegen den Stellenabbau beim Nordbayerischen Kurier

Bayreuth -

Am Donnerstagabend (2. Februar) haben sich rund 50 Mitarbeiter und Unterstützer desvor dem "Zentrum" in Bayreuth getroffen. Einige tragen grüne T-Shirts, auf deren Rückseite der Slogan der Tageszeitung um einen Buchstaben verändert wurde: "Kurier - Nimmer näher dran!" Auf dem mitgebrachten Banner lässt sich ein absichtlich platzierter Schreibfehler erkennen: "Jobverlust ist Qualistätsverlust!" "Fehler wie diese werden die Zukunft des Kuriers sein", mahnt Gunter Becker, Betriebsratsvorsitzender desNach der Übernahme des Bayreuther Medienhauses durch die Frankenpost in Hof und die Südwestdeutsche Media-Holding (SWMH) bangen viele Kurier-Mitarbeiter um ihren Job. Knapp ein Viertel der 225 Arbeitsplätze sollen abgebaut werden . Die Kundgebung vor dem "Zentrum" soll den Lesern bewusst machen, welche Konsequenzen der geplante Stellenabbau nach sich zieht.Im Europasaal des "Zentrum" findet zur selben Zeit der "Hate-Slam" statt. Auf der vom Nordbayerischen Kurier organisierten Veranstaltung werden beleidigende Briefe der Leser an die Redaktion vorgelesen. Der "Hate Slam" war bereits vor Wochen ausverkauft, rund 400 Besucher sind gekommen. Eine passende Gelegenheit für die Protestler, viele Kurier-Leser zu erreichen. Mit Flugblättern und im persönlichen Gespräch machen die Verlagsmitarbeiter die Besucher auf ihre Situation aufmerksam."Weniger Redakteure bedeuten gleichzeitig weniger Aktualität und weniger Qualität. Derwürde zu einer Außenfraktion der Hoferwerden", meint Becker. Darüber hinaus könnten beliebte Veranstaltungen wie der "Hate-Slam" in Zukunft nicht mehr stattfinden, da es nicht mehr genügend Personal für die Organisation gäbe. Insgesamt sind neben der Redaktion auch Außenstellen, Verwaltung und Druckvorstufe von der Kündigungswelle betroffen.Man wolle die Menschen friedlich und mit Argumenten überzeugen, denn der Stellenwert einer unabhängigen lokalen Presse dürfe nicht unterschätzt werden, so Becker. Unterstützung erhält er von Peter Igel, dem Geschäftsführer der vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi): "Wir wollen eine örtliche Zeitung, in der Meinungsvielfalt statt Einfalt herrscht", sagt Igel.Auch die Leser vor Ort bangen um die Zukunft des Kurier: "Es kann in einer Universitäts- und Festspielstadt nicht sein, dass das Bestehen einer objektiven regionalen Tageszeitung zur Debatte steht", sagt ein Besucher.Das Ziel des Betriebsrats ist es, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Nachdem viele junge Mitarbeiter aus Angst vor dem Jobverlust den Kurier bereits verlassen haben, fürchten nun die älteren Kollegen um ihre Existenz. Für sie würde es auf dem Arbeitsmarkt besonders schwer, so Gunter Becker. "Wir werden um unseren Arbeitsplatz kämpfen. Der Geschäftsleitung geht es nicht darum Geld zu sparen, sondern die Rendite zu erhöhen, während sie uns Arbeiter auf die Straße setzt", sagt er.Am 1. Februar wurden die ersten Verhandlungen um den geplanten Stellenabbau geführt. Diese seien allerdings vorerst nicht zufriedenstellend für den Betriebsratsvorsitzenden gelaufen: "Bei den Gesprächen wurden keine konkreten Aussagen gemacht. Es wurde rumgeeiert und auf die Forderungen wurde kaum eingegangen", sagt Becker. Die Verhandlungen sollen am 10. Februar fortgeführt werden.Mitarbeiter und Unterstützer des Nordbayerischen Kurier haben die Facebook-Seite " Zeitungshelden" ins Leben gerufen, um die Bevölkerung auch auf digitalem Weg zu informieren. Die Seite veröffentlicht Beiträge von Mitarbeitern und Lesern, die sich für den Erhalt der Arbeitsplätze und das Weiterbestehen deseinsetzen.