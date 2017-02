"Ich hatte einen gut behüteten ersten Rausch" - Jeff Maisel im Interview

Bayreuth -

Bayreuth inFranken: Wie ist es als Jugendlicher, in einer Brauerei-Familie aufzuwachsen? Sie waren bestimmt beliebt, weil Sie die Partys mit Bier versorgten, oder?

Dass Sie die Brauerei übernehmen, war von Anfang an klar?

im Jahr 2010

Das "Liebesbier" bezeichnen Sie häufig als Ihr Herzensprojekt. Wann begann die Idee zu reifen?

Eine weitere Leidenschaft von Ihnen ist das Craftbier . Wie kamen Sie dazu?

Was zeichnet Craftbier aus und wie entstehen die unterschiedlichen Noten?

Sie hatten in einem Interview vor vier Jahren gesagt, Ihre Vision sei, dass im Jahr 2025 Craftbier eine feste Größe in der deutschen Bierlandschaft ist. Wie weit ist das fortgeschritten?

In welchem Verhältnis zu normalem Bier wird im "Liebesbier" Craftbier ausgeschenkt?

Sie brauen auch ein eigenes Bier für Til Schweiger. Am Samstag kommt er zu Besuch und sieht sich an, wie das helle Bier "Tils" gebraut wird. Wie kam die Zusammenarbeit zu Stande?

Die Brauerei Maisel ist im Jahr 1887 in Bayreuth gegründet worden. Jeff Maisel leitet den Familienbetrieb mittlerweile in der vierten Generation. Seinen Vornamen bekam er von seiner amerikanischen Mutter. In den USA kam er zum ersten Mal mit Craftbier in Berührung. Mit dem "Liebesbier", einem an Brauerei und Museum angeschlossenen Restaurant, erfüllte er sich einen Traum. Im Interview spricht er über seinen ersten Rausch, über Geschmacksvielfalt aus vier Rohstoffen und erklärt, warum Til Schweiger am Samstag in Bayreuth beim Bierbrauen zusieht.Jeff Maisel (lacht): Ja, je älter ich wurde, desto beliebter war ich. Bei der Bundeswehr hatte das auch seine Vorteile. Aber man muss aufpassen, dass die Kameradschaft nicht nur auf so etwas beruht.Schön war, wie mein Vater damit umgegangen ist, als wir zum ersten Mal Alkohol getrunken haben. Als ich eine Party gemacht habe, hat er die Eltern meiner Freunde angerufen und gesagt "Die werden sicherlich Bier trinken. Aber ich bin da, kümmere mich und ihr könnt sie morgen wieder abholen." So hatte ich einen gut behüteten ersten Rausch. Und wir lernten von Anfang an, damit umzugehen.Von den Brauerei-Geschäften war ich eher unberührt. Die Hälfte meiner Ferien musste ich aber hier arbeiten: Steineklopfen beim Umbau, Zelte aufbauen und Flaschen sortieren. Meine Großmutter hat hier oben gewohnt, da gab es gute Brotzeit, das war eigentlich schön. Später war ich auch sonntags bei der Bierverkostung dabei. Die waren extra warm, so dass man Geschmacksfehler erkennen konnte. Und wenn mein Vater mit Themen nach Hause kam, also zum Beispiel neuen Etiketten, haben wir mit diskutiert. Das wurde mir aber nie aufgedrängt.Ja, das war kein großes Thema. Druck gab es nie. Nach dem Abitur durfte ich drei Semester in den USA studieren, um mir das Land meiner Mutter anzuschauen. Danach war für mich klar: Ich habe so viel geschenkt bekommen, jetzt möchte ich was zurück geben. Und dann habe ich eben aus Überzeugung und mit voller Kraft studiert. Im Gesellschaftsvertrag steht die Bedingung, dass ich vor der Übernahme Brauereiwesen, BWL oder Jura studiert haben muss. Ich habe in Weihenstephan den Diplom-Ingenieur für Brauwesen und Getränketechnologie gemacht. Doch erst am ersten Arbeitstag hier [] habe ich wirklich realisiert, dass ich hierher gehöre und das jetzt mein Ding ist. Da legte sich ein Schalter um.In meiner Kindheit trafen sich meine Eltern hier mit Kunden in der alten Abfüllerei. Mein Cousin und ich haben derweil in den dunklen Gängen des alten Kellergewölbes gespielt. Als wir älter waren, sind wir immer noch gerne her gekommen. Dann haben wir überlegt, was wir mit diesen riesigen Räumlichkeiten eigentlich machen wollen. So kam Andreas und mir die Idee, eine Gastronomie zu machen. Zudem wollten wir eine anfassbare, erlebbare Brauerei. Und wie die Generation vorher mit dem Brauerei-Museum , ein neues Kapitel der Brauereigeschichte schreiben.Im Jahr 1989 habe ich im Süden der USA studiert. Da kam die erste Craftbier-Welle: lauter kleine Gasthofbrauereien mit ganz fürchterlichem Bier. Ich fand das ziemlich abstoßend, und viele sind auch wieder pleite gegangen. Um das Jahr 2000 kam eine zweite Welle. Das konnte ich gut mitverfolgen, weil ich Familie und Freunde in den USA habe und oft dort bin. Diesmal war es deutlich besser und ich dachte "ja, das könnte was werden." Ab 2009 haben wir das Thema intensiver in der Brauerei diskutiert. Wir wollten Bier wieder den Stellenwert geben, den es verdient hat. Dabei haben wir zunächst den belgischen Markt betrachtet und wollten Starkbiere machen, die von der Geschmacksintensität dem Wein näher kommen. Die Idee zum Craftbier kam etwas später, zusammen mit anderen Brauereien. Und so ging es dann los.Ein Bier nach dem Bayerischen Reinheitsgebot hat vier Komponenten. Der Hauptbestandteil ist Wasser. Wir haben hier Fichtelgebirgswasser, was sehr weich ist. Härteres Wasser bedeutet härtere Biere. Dann der Malz. Als Beispiel nehme ich die Signatur-Craftbiere von "Maisel & Friends". Bei " Marcs Chocolate Bock " verwenden wir sehr viele Röstmalze. hochgedarrt , aber mit viel Feuchtigkeit. So entsteht die Karamelnote. Bei "Stefans Indian Ale" haben wir vor allem helle Malze verwendet. Dann kommt die Hefe. Beim Chocolate Bock haben wir eine untergärige Hefe, Bei "Jeffs Bavarian Ale" unsere Maisels Weisse Hefe und bei Stefan eine Ale-Hefe. Die ist auch obergärig, aber bietet nicht ganz so starke Fruchtaromen wie die Weißbierhefe. Hopfen haben wir beim Bock im Prinzip keinen, sondern nur die leicht bittere Note, die bei der Kochung entsteht. Beim Bavarian Ale nehmen wir den "Galaxy-"und beim Indian Ale den "Cascade-Hopfen". Die haben ganz unterschiedliche Aromen. Beim Indian Ale Honig, Karamel, Jasmin, Grapefruit und Zitrone. Beim Bavarian Ale Cassis, Johannisbeere und Nelke, und beim Chocolate Bock Espresso und Zartbitterschokolade.Allein diese drei Sorten zeigen, was mit nur vier Zutaten alles möglich ist. Ein Weinsommelier hat mal zu mir gesagt: "Ganz ehrlich, eine Bierverkostung ist wesentlich schwerer. Weil die Spektren viel breiter sind." Viele wissen nicht, was in einem Bier alles drinstecken kann. Daran wollen wir arbeiten.Dazu muss man definieren, was Craftbier ist. Die Marktforschungsinstitute fassen darunter alle Bierspezialitäten zusammen. Wir definieren Craftbier ausschließlich aus den neuen Sorten. Also Pale Ale, Porter, Stout, im Holzfass gereift und so weiter. Da kommt man höchstens auf 100 000 Hektoliter im Jahr. Bei 95 Millionen Hektoliter Bier insgesamt in Deutschland ist das nichts. Das wird bei uns nicht so ein Riesenthema wie in den USA, weil wir allgemein deutlich besseres Bier haben.In der Gastronomie wird Craftbier aber zunehmend eine Rolle spielen. Bald wird es in jedem Restaurant zehn bis zwanzig Biere auf der Karte geben. Und in jedem Getränkemarkt ein gut sortiertes Craftbier-Regal.Hauptsächlich wird hier immer noch Bayreuther Hell und Maisels Weisse getrunken. Danach kommen die Craftbiere Pale Ale, Choco Porter, Citrilla. Das hat auch mit dem Preis zu tun: Ein halber Liter Helles kostet 2,90 Euro, ein Pale Ale 0,3 Liter kostet 3,50 Euro und aufwärts. Von der Menge wird es ungefähr 40 Prozent Craftbier sein. Beim Umsatz sind es 60 Prozent. Weil Craftbiere eben teuerer sind.Über einen Getränkegroßhändler in Hamburg, der das Lokal "Barefoot" von Till Schweiger beliefert. Eine Brauerei hat kurzfristig einen Rückzieher gemacht, und der Großhändler hat mich gefragt, ob ich nicht aushelfen könnte. Til Schweiger war persönlich dabei und ich hab ihm erstmal erklärt, dass ein helles fränkisches Bier in einer Klarglasflasche eine doofe Idee ist. Ich schlug ihm ein Craftbier vor, aber er hatte eine ganz klare Vorstellung, was er will: Ein mildes, süffiges Lager wie "Corona" oder "San Miguel". Dann habe ich gesagt "OK, ich werde mich bemühen." Wir haben den Vorteil, dass wir schon ein Helles produzieren. Ich musste also nur noch ein Stückchen tiefer einbrauen, dass es noch milder wird. Er war total begeistert. Dann ging es ums Etikett, grün oder braun. Alle haben ihm zu braun geraten. Ich habe ihm dann dummerweise gesagt: Braun und ein helles Bier? Das passt nicht. Das ist für mich ein Dunkles, ein Zwickel oder so. Also habe ich ihm zum grünen geraten. Das kam gut an, dass hat richtig Spaß gemacht.Und dann habe ich gesagt: "Dafür musst du auch einmal kommen. Dann kümmern wir uns auch darum, dass du das Bier national verkaufen kannst." Das ist eigentlich sein Wunsch. Aber das ist ein größeres Thema. Zukunftsgeschichte. Jetzt kommt er erst mal am Samstag.