"Hier kann ich extravagant und kreativ brauen" - Markus Hoppe von "Hoppebräu" im Interview

Bayreuth inFranken: Ihr erstes Bier haben Sie 2010 in der Garage Ihrer Eltern gebraut. Kommen Sie aus einer Brauerei-Familie?

Wo haben Sie Ihre Ausbildung gemacht?

Gab es in Mauritius große Unterschiede im Brauen im Vergleich zu Deutschland? Etwa das Reinheitsgebot?

Wünschen Sie als experimentierfreudiger Brauer sich manchmal, dass das Reinheitsgebot in Deutschland gelockert wird?

Sie haben nur Craftbiere in Ihrem Sortiment. Was reizt Sie daran?

Sie haben bisher keine eigene Brauerei und brauen bei anderen zur Miete. Wird sich das längerfristig ändern?

Haben Sie den neuen "Hopfenreiter" schon probiert? Was erwartet die Besucher des "Hoppy Birthday Festivals" geschmacklich?



Programm des "Hoppy Birthday Festivals" in der Maisels Bier-Erlebniswelt



Freitag, 3. März

Samstag, 4. März

Sonntag, 5. März

Am Wochenende (3. bis 5. März) findet in der Bayreuther Maisel's Bier-Erlebnis-Welt das 1. Hoppy Birthday Festival statt. Die Brauerei feiert an diesem Wochenende den ersten Geburtstag der Gastronomie "Liebesbier". Dazu hat Maisels 20 Brauer eingeladen. Und mit drei davon einen "Freundschafts-Sud" gebraut - den Hopfenreiter" Mit dabei war Braumeister Markus Hoppe aus Waakirchen (Oberbayern, in etwa zwischen Bad Tölz und dem Tegernsee). Unter dem Namen "Hoppebräu" braut er extravagante Craftbiere mit oberbayerischen Namen wie "Wuidsau" oder "Wuida Hehna". Im Interview spricht er über sein erstes Bier aus der Garage seiner Eltern, Brauen in Mauritius und das Reinheitsgebot. Außerdem verrät er, wie der "Hopfenreiter" schmecken wird.Markus Hoppe: Nein, überhaupt nicht. Meine Eltern arbeiten in ganz anderen Branchen. Auch ich wäre eigentlich in einer anderen Branche gelandet, hab mich nach dem Abitur dann aber für eine Brauer-Lehre entschlossen. Gott sei Dank!In der "Schlossbrauerei Maxlrain", das ist im Chiemgau. Im Januar 2012 war ich fertig und im Februar bin ich direkt auf die Insel Mauritius, für eine Münchner Brauerei. Dort habe ich eine Brauerei betreut und aufgebaut. Dadurch habe ich die Biervielfalt erst kennen gelernt. Danach war ich noch auf der Meisterschule und währenddessen mein Gewerbe angemeldet. So habe ich dann mein erstes Bier, ein Lager, verkauft. Damit habe ich mir dann das Meisterstudium ein bisschen mitfinanziert, indem ich aus dem Kofferraum heraus Bier verkauft habe. Ich wollte mich eigentlich direkt selbständig machen, aber dafür war das Volumen zu gering. So war das Brauen extrem aufwendig. Zusätzlich habe ich auch noch in Bad Tölz in einer Gasthaus Brauerei gearbeitet, bis Ende 2015. Das wurde dann irgendwann viel zu viel und seit Anfang 2016 mache ich nur noch "Hoppebräu".Es gab kein Reinheitsgebot, an das man sich halten musste und es war steuerlich etwas anders. Sehr spannend und interessant, sag ich jetzt mal. Aber im Großen und Ganzen habe ich meinen Malz und meinen Hopfen aus Deutschland bezogen, das Sudhaus wurde in Deutschland gefertigt... Ich hatte also noch mehr Möglichkeiten, als ich sie zu Hause hatte.Eigentlich nicht. Noch nicht. Das Reinheitsgebot ist ein Qualitätsmerkmal, das auch für das Marketing hohe Bedeutung hat. Jeder in der Welt, der sich mit Bier beschäftigt, kennt und schätzt das. Zudem schützt es auch den Berufsstand des Mälzers, weil man keine technischen Enzyme verwenden darf. Außerdem sind die Möglichkeiten, die es innerhalb des Reinheitsgebotes gibt, noch lange nicht erschöpft. Und solange sehe ich auch keinen Bedarf, daran etwas zu ändern.Natürlich denkt man auf der anderen Seite manchmal darüber nach, was an einer biologisch, regional angebauten Erdbeere schlecht ist. Und warum man nicht auch mal versuchen kann, daraus ein Fruchtbier zu brauen. Es würde vielleicht Sinn ergeben über natürliche Rohstoffe und mit einer Deklarationspflicht... Ich habe mir schon Gedanken dazu gemacht, aber derzeit würde ich davon abraten.Weil ich fasziniert war, wie viele unterschiedliche Geschmäcke ich mit diesen vier Rohstoffen hinkriegen kann. Und weil ich die Extreme ausloten wollte und die eigenen Grenzen antasten, wohin ich geschmacklich gehen kann. Es geht mir nicht darum, ein Produkt zu machen, das möglichst Vielen schmeckt; sondern ein Produkt, das möglichst extravagant und kreativ zu brauen ist. Es ist meine reine Leidenschaft fürs Bierbrauen, die man bei diesen Sorten wunderbar ausleben kann.Ja, wir sind gerade mitten in der Planungsphase. Wir bauen ein neues Gebäude mit Schankwirtschaft, 60 Sitzplätzen und 15 Zapfhähnen. Eine Brauerei kommt dazu, und ein großer traditioneller Biergarten, der gut ins oberbayerische Landschaftsbild passt. Dort wird es dann auch traditionelle bayerische Biere geben. Das Ganze sollte dann Mitte nächsten Jahres fertig werden.Probiert habe ich ihn noch nicht, der neue "Hopfenreiter" wird erst am Freitag präsentiert. Es wird ein Double IPA (India Pale Ale). Das hat eine hohe Stammwürze und damit einen hohen Alkoholgehalt. Sehr herb, aber auch sehr fruchtig. Die Brauer haben dafür unterschiedliche Hopfen mitgebracht, ich den Victoria Secret Hopfen. Und es wird also ein extrem intensives Bier. Mehr kann ich jetzt noch nicht sagen.- 18:00 Präsentation Hopfenreiter → LiebesbierÖffnung der Bierstände → Alte Abfüllerei + Foyer EG- 18:00 Start Live-Painting → Foyer- 19:00 Oporto Live → Liebesbier- 22:00 King Sorella Live → Liebesbier- 14:00 Start Live-Painting → Foyer EG- 14:00 Museumsführung → Museum- 14:30 Öffnung Kids-Corner → 2. OG- 15:00 He Told Me To Live → Liebesbier- 16:00 Katakombenführung → Bayreuther Katakomben- 16:00 "Tasting Bier & Schokolade" → Biershop- 17:00 "Tasting Bier & Käse" → Biershop- 18:00 Museumsführung → Museum- 18:00 "Tasting Bier & Chips" → Biershop- 18:30 Craftpiano Live → Liebesbier- 19:00 "Tasting-Battle mit Gewinn" → Biershop- 22:00 Billy Boyz Live! → Liebesbier- 09:00 Weißwurstfrühstück → Liebesbier