Herzprobleme: Lkw kommt bei Gefrees von A9 ab - Polizei befreit Fahrer

Gefrees -

Wie die Verkehrspolizei Hof berichtet, kam ein mit Stückgut beladener 40-Tonner - ein sogenannter Tandem-Lkw - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der A9, kurz vor der Anschlussstelle Gefrees in Fahrtrichtung München, nach rechts von der Fahrbahn ab.Der Lkw durchbrach den rechts der Standspur etwa ein Meter hoch liegenden Schnee und kam schlussendlich im angrenzenden Graben im 45-Grad Winkel zum Stillstand. Der Lkw samt Anhänger drohte auf die Fahrbahn zu kippen.Ursache für den Unfall war offensichtlich ein medizinischer Notfall: Der 51-Jährige kämpfte bei Eintreffen der Polizei mit Herz- und Kreislaufproblemen. Der Mann konnte durch Beamte der Hofer Verkehrspolizei aus der Fahrerkabine gerettet werden, ehe er durch den eintreffenden Notarzt erstversorgt wurde. Mit dem Rettungswagen ging es dann sofort ins Klinikum.Zur Bergung des Tandemzugs war eine Spezialfirma mit zwei großen Kränen erforderlich. Diese dauerte bis in die frühen Morgenstunden des Donnerstags an. Trotz Sperrung von zwei Fahrspuren kam es laut Polizei zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.Die schnelle ärztliche Versorgung zahlt sich offensichtlich aus. Der Gesundheitszustand des Lkw-Fahrers war am Morgen zunächst wieder stabil.