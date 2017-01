Heikles Thema: Adolf Hitler und die Marktschorgaster Ehrenbürgerwürde

von JÜRGEN GÄRTNER

Marktschorgast - Adolf Hitler und die Ehrenbürgerwürde in Marktschorgast: Damit befasst sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend (12. Januar). Außerdem geht es um die Ehrenbürgerwürde von Paul von Hindenburg, NSDAP-Gauleiter Hans Schemm und Lehrer Nikolaus Brückner, die ebenfalls in der NS-Zeit aktiv waren.



"Wir haben bei einer Überprüfung festgestellt, dass die Ehrenbürgerwürde von Hitler in Marktschorgast noch besteht", erklärte Bürgermeister Hans Tischhöfer (FW) auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks (BR). Das Prüfgremium - bestehend aus Bürgermeister und Fraktionssprechern - werde dem Gemeinderat nun empfehlen, sich von dieser Entscheidung zu distanzieren. Darüber werden die Räte nun am Donnerstag entscheiden müssen.



Dass Hitler und weitere Nazi-Größen noch Ehrenbürger sind, habe man durch einen Hinweis per E-Mail erfahren, so Tischhöfer weiter. Dem sei man nun nachgegangen. Die Aberkennung der Ehrenbürgerwürde sei aber nicht ganz so problemlos möglich, betont der Bürgermeister. "Einem Verstorbenen kann man das nicht einfach wegnehmen." Tischhöfer verweist darauf, dass die Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Hitler in einer Zeit erfolgt sei, in der das auch Tausende anderer Kommunen und Städte so gemacht hätten. "Unser Ziel ist es, am Donnerstag mit der Sache abzuschließen", betont der Bürgermeister.



Beginn ist um 20 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.

Außerdem berät das Gremium noch über die Änderung des Flächennutzungsplanes die und Änderung des Bebauungsplanes "Trasse alte BAB A9" der Nachbargemeinde Himmelkron.