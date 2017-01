"Göttlichers Franken": Über einen fränkischen Musik-Kabarettisten und sein neues Album

von MARKUS KLEIN

Betzenstein - Es gibt tatsächlich noch Adressen, die selbst Google-Maps nicht kennt. In einer solchen wohnt Alexander Göttlicher: in Spies in der Fränkischen Schweiz (Stadt Betzenstein, Landkreis Bayreuth). Ist er auch ein "Spies-Bürger"? "Für fränkische Verhältnisse bin ich recht aufgeschlosen", sagt er - und meint seine Leidenschaft für die orientalische und asiatische Küche. Die brachte ihn im Jahr 2012 vor ein Millionenpublikum, zum Kochduell "Küchenschlacht" (ZDF) mit Meisterkoch Alfons Schuhbeck. Er gewann. Das Kochen ist aber nur Hobby. Hauptberuflich ist Alexander Göttlicher seit 18 Jahren Musik-Kabarettist - weshalb er in der Sendung auch ein Ständchen singen musste:







Eine Kochausbildung hat Göttlicher nicht. Der 48-Jährige lernte zunächst Schlosser, wie sein Vorbild Fredl Fesl. Dann studierte er technisches Englisch für den Dolmetscher-Beruf. Während seines Studiums begann er mit ersten Liedern und Texten. Danach arbeitete er zwei Jahre bei einem Telefonanbieter, seine Stelle wurde aber schließlich "eingespart", sagt er. Seitdem ist er Freiberufler. Ein Kindheitstraum, wie in seinem Lied "Wäi i fuchzehn Joahr alt woar"?





Der fränkische Rockstar



"Scho!", sagt er mit Leuchten in den Augen. In seinem CD-Regal findet sich eine breite Mischung verschiedenster Rockmusik von "ACDC" über die "Dire Straits" und "Falco" bis zu "Van Morrison". Seine linke Augenbraue ziert ein Piercing mit Fledermaus. "Ich höre vor allem Rock" braucht er eigentlich nicht mehr zu sagen.



Allerdings habe das "Rockstar-Leben" zwei Seiten: "Berühmt zu sein ist schon klasse. Aber man muss viel arbeiten, um nicht zu versinken", sagt er. Und auch das Leben auf Tour werde "romantisiert", meint Göttlicher: "Es ist schon schön, von einer Bühne zur nächsten zu fahren und auf immerneue Menschen zu treffen. Andererseits hockt man dann alleine im Hotel. Udo Lindenberg hat das auch den 'einsamsten Moment' genannt." Göttlicher hat eine Frau und zwei Kinder und komme am Abend gerne wieder nach Hause zurück, in sein rustikales Haus mit Kachelofen und Ausblick über die Fränkische Schweiz. 50 bis 80 Auftritte hat er im Jahr. Meistens in Franken, aber auch mal in München, in Baden-Württemberg, Hessen und Thüringen. "Und das reicht auch", sagt er. Seine Agentur könnte ihm auch doppelt so viele arrangieren, aber dann fehlten im die kreative Ruhe zum Schreiben und Musizieren. Manche Lieder habe er zwar in 15 Minuten fertig, "andere brauchen drei Jahre oder länger", sagt er.





Die neue CD "Lacchus"



"Der Hit", das erste Lied auf seinem eben erschienenen Album "Lacchus", sei so ein 15-Minuten-Lied gewesen. Und das passt zum Thema: Es soll laut Göttlicher eine satirischer Kritik an der "durchgecasteten Musikindustrie" sein, in der ein Sänger nach dem anderen auf vorgefertigte Melodien Hits am laufenden Band produziert. One Hit Wonder ohne Bestand. Den einen Hit, mit dem man ausgesorgt hat, hatte Göttlicher noch nicht. "Dafür gibt es mich dann schon seit 18 Jahren", scherzt er. Wie bei den drei CDs zuvor begnügt er sich mit einer Auflage von 2000 Stück. Wenn er die losbekomme, lohne sich das schon, sagt er.



Seine Hits produziert er im hauseigenen kleinen Studio vor. So muss er nicht so viel Autofahren, "die neue CD hat quasi a subber CO2-Bilanz", meint Göttlicher. Er begleitet seine Textideen mit der Gitarre und spielt ab und an noch den Synthesizer dazu. Im größeren Studio in Zirndorf produziert Norbert "Nobby" Meidel dann die Stücke zu Ende. Meidel hat Erfahrung, er hat schon Lieder für Rockgrößen wie "Deep Purple" produziert. Allzu rockig geht es auf "Lachhus" aber nicht zu. "Für's fränkische Publikum haben wir versucht, verschiedene Stile passend zur Stimmung im Text unterzubringen", erklärt Göttlicher. Das klingt teilweise nach den voreingestellten Melodien im Keyboard, teils nach Schlager, manchmal tatsächlich rockig.



Auch textlich ist die CD sehr abwechslungsreich. Klar, ein augenzwinkerndes Lied über die "Frankenseele" darf nicht fehlen bei einem heimatorientierten Komödianten. Und wo ein Text über Göttlichers Franken ist, ist auch einer über "Bier" nicht weit. Er möge Franken. Gerne würde er öfter im Radio gespielt werden, "da müsste man nach München, zu den großen Sendern", sagt er. Aber die Fränkische Schweiz ist eben seine Heimat, die er sehr schätze. Also spielt er weiter hier die Musik.



In "Sag mir warum" bringt er in Willy-Astor-Manier ein Wortspiel nach dem Anderen.



Warum ham die Südamerikaner keine Wünsche frei? Weil's KafFee ham

Warum gibt's in der Schweiz kei' gs'cheide Musik? Weil's KanTon ham

Warum sin' die Ameisen ned in der katholischen Kirch? Weil's InSekten sin

Warum gibt's im Krankenhause kaane Verbrechn? Weil's KaTäter ham



Dazu kommen Lieder über Facebook ("Neues aus der Fratzenbibel"), über künstlerische Freiheit ("Narren sind frei") und ein Selbstironisches über seinen Traum ist auch dabei: "Der Gott des Rock'n'Roll". Insgesamt schöpfe er seine Ideen aus dem Alltag und er möchte seine Beobachtungen überspitzt und satirisch darstellen. "Mir geht's auch um die Verblödung der Menschheit", sagt er. Das gelingt ihm besonders gut im Lied "Aber zum Mars flieng woll'n". Darin schildert Göttlicher die kleinen Alltagssituationen, bei denen die menschliche Organisation und Technik scheitert (etwa wenn in Hersbruck der Fahrscheinautomat den neuen Fünfer nicht nimmt). Die Strophen enden dann auf de Refrain



"Aber zum Mars flieng woll'n!/ Was woll'mern am Mars?/ Aber zum Mars flieng woll'n!/ Mir wär'n doch alle verarscht!"



Das ist eingängig; und seit dem ich es das erste Mal gehört habe, denke ich mir immer, wenn mein Computer abstürzt, ich für einen Text keinen vernünftigen Schluss finde oder Google-Maps mich in der Fränkischen Schweiz ratlos am Straßenrand fluchen lässt: "Aber zum Mars flieng woll'n!"