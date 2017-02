Giftig und aggressiv: Spinnenfund in Supermarkt in Bayreuth

Bayreuth - Am Samstag ist die Feuerwehr Bayreuth zu einem Einsatz in einem Supermarkt in der Friedrich-von-Schiller-Straße in Bayreuth gerufen worden. Mitarbeiter des Supermarkts hatten im Lagerbereich eine große Spinne zwischen mehreren Obst und Gemüsekisten gefunden. Aus Sicherheitsgründen verständigten sie die Feuerwehr.



Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung und es wurde im Bereich der dort lagernden Bananenkisten eine etwa 10 cm große Spinne gefunden. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich dabei um eine hochgiftige und als sehr aggressiv eingestufte Spinnenart.



Die Feuerwehr konnte das Tier nach kurzer Zeit fangen und in einem geeigneten Behältnis in Absprache mit der Polizei einer Fachkraft übergeben. Zur Sicherheit wurden die umgebenden Kisten ebenfalls durchsucht. Die weitere Suche verlief ergebnislos. Nach rund einer halben Stunde konnte der Supermarkt dem Eigentümer wieder überlassen werden.