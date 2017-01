Gift in der Flasche? Drei Frauen könnten in einem Bayreuther Club betäubt worden sein

Bayreuth -

Nordbayerischen Kurier

In den frühen Morgenstunden am Sonntag, 20. November verständigte das Bayreuther Klinikum die Polizei. Drei junge Frauen, um die 20 Jahre alt, wurden wegen Vergiftungssymptomen behandelt. Nicht mehr ansprechbar, bleiches Gesicht, Hände und Füße blau angelaufen: So beschreibt eines der Opfer die Symptome demAlle drei Frauen waren zuvor im selben Bayreuther Club und hatten das gleiche Getränk in einer Flasche bestellt. Sie kannten sich nicht. "Dadurch hat sich der Verdacht erhärtet, dass da jemand was ins Getränk gemischt hat", sagt Polizeisprecher Alexander Czech. Die Polizei sicherte Spuren im Club, den Frauen wurde Blut abgenommen. Doch: "KO-Tropfen konnten nicht festgestellt werden", so Czech. Weitere Erkenntnisse habe die Polizei bisher nicht. Auch rätselt sie noch immer, welche Substanz in den Getränken gewesen sein könnte. "Die Ermittlungen laufen noch, aber es ist schwierig", kommentiert Czech.Der oberfränkischen Polizei sind laut Czech in den vergangenen Jahren keine ähnlichen Fälle begegnet. Um welches Lokal es sich handelt, dazu macht die Polizei keine Angaben. Der Polizeisprecher könne Club- und Kneipenbesuchern nur raten: "Die Getränke nie alleine lassen! Besonders nicht bei neuen Bekanntschaften, die plötzlich auf einen zukommen."Eines der Opfer erzählte, sie habe ihre Getränkeflasche abgestellt, weil sie nach draußen zum Rauchen gegangen sei. Dass man die Getränke nicht mit vor die Tür nehmen darf, ist der Regelfall in bayerischen Clubs und Diskotheken.In der Bayreuther Kneipenszene sorgt der Fall für Aufregung. "Unsere Türsteher haben schon die Aufgabe, die abgestellten Getränke zu beobachten", sagt Oliver Hauffe, Betreiber der Lamperie und des Lamperiums . "Aber es kommt auch darauf an, was am Abend los ist: Laufen 40 Leute die Treppe nach draußen hoch und 40 wollen rein, können die Securitys auch nicht auf alles gleichzeitig achten." Bei ihm habe es einen solchen Vorfall aber noch nicht gegeben. Das liegt laut Hauffe an der guten Arbeit der Türsteher und am Publikum. Ahmad Kord Bacheh, Betreiber der Fabrik , äußerte gegenüber dem Kurier, er wolle seine Gäste in Zukunft noch gründlicher durchsuchen.Die Clubbetreiber trifft laut Polizeisprecher Czech aber keine Schuld: "Jeder ist im Grunde selbst verantwortlich, auf sich zu achten."