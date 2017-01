Frieren Fische? Interview mit Fischerei-Experte Thomas Speierl

Bayreuth - In Oberfranken ist es seit Wochen eiskalt. In der Natur ist es still geworden. Viele Tiere haben sich in den Winterschlaf verkrochen.



Aber was machen unsere Fische eigentlich im Winter? Frieren sie oder schlafen sie ebenfalls? Sie kommen sie mit der Kälte zu Recht? Was tun sie, wenn die Gewässer mit dicken Eisschichten bedeckt sind? Die Pressestelle des Bezirks Oberfranken sprach mit Thomas Speierl von der Fachberatung für Fischerei.



Herr Speierl, ist Fischen eigentlich bei diesen frostigen Temperaturen auch kalt?



Speierl: Unsere heimischen Fische sind an die Kälte angepasst. Sie sind wechselwarme Tiere und haben ihren ganz eigenen Kälteschutz: Sie passen ihren Kreislauf der Wassertemperatur an.



Die heimischen Arten haben aber unterschiedliche Vorlieben für die Wassertemperatur. Etwa der Karpfen. Wenn im Sommer das Wasser um die 20 Grad warm ist, ist er topfit. Er schwimmt viel herum, frisst und nimmt an Gewicht zu. Zu Beginn des Winters, wenn die Wassertemperatur auf vier Grad fällt, gehen seine Herzschläge zurück. Er verfällt in eine Art Winterstarre. Dadurch verbraucht er sehr viel weniger Energie und er kommt über den Winter auch ohne Nahrung aus. Natürlich sollte er in seiner Winterstarre nicht gestört werden. Neben dem Karpfen halten auch andere Weißfischarten, wie etwa das Rotauge und die Brachse Winterstarre. Sie suchen sich dabei die tiefsten und ruhigsten Stellen in den Gewässern aus, meist nahe am Grunde des Teichs oder Sees, oder wandern in den Bächen und Flüssen in geschützte Gewässerabschnitte wie Altarme oder tiefe Gumpen.



Manche Fischarten graben sich sogar in den Boden ein und halten Winterschlaf, wie die Schleie, die nach dem Winter dann ausgehungert und abgemagert ist. Auch Aal und Wels graben sich am schlammigen Grund ein, so dass nur der Kopf aus dem Gewässergrund ragt. Andere Fischarten, wie Barsch, Zander und Hecht, ziehen am Gewässergrund in kleinen Schwärmen gemächlich umher.



In unseren Bächen und Flüssen sind die Temperaturen im Winter etwas höher als in einem See oder Teich. Durch Verwirbelungen wird das Wasser besser mit Sauerstoff angereichert. Unsere Bachforellen und Äschen sind darauf besonders gut eingestellt und auch bei kühlerem Wasser noch aktiv.



Wo halten sich die Fische auf, wenn die Eisdecke über ihrem nassen Zuhause weiter wächst?



Das Eis bildet auf dem stehenden Wasser eine Isolierschicht, so dass die kalte Luft einen See oder Teich mit mehr als einem Meter Wassertiefe nicht bis zum Grund durchfrieren lassen kann. Am Grund des Sees oder Teiches sind es immer noch rund vier Grad. Ansonsten kann es passieren, dass das Wasser mitsamt den Fischen komplett durchfriert. Sobald sich in ihrer Körperflüssigkeit Eiskristalle bilden, sterben sie. Unabhängig davon, wie stark sie ihren Stoffwechsel heruntergefahren haben.



Stehende Gewässer und Altwässer sollten trotzdem eine eisfreie Stelle besitzen, damit an dieser Stelle mögliche Fäulnisgase abziehen können ansonsten kann es unter dem Eis zu einem Fischsterben kommen.



Die Teichwirtschaft nutzt spezielle Winterungsteiche. Diese sind ausreichend tief und werden gut durchströmt . Das verhindert, dass die Fische erfrieren und sorgt für ausreichend Sauerstoff.



Bei der andauernden Frostperiode können auch kleinerer Bäche komplett durchfrieren. Es bildet sich Grundeis. Das ist dann ein Problem für die Fische, insbesondere in den kleineren Oberläufen von Bächen und Flüssen, vor allem in den oberfränkischen Mittelgebirgen, wie beispielsweise im Landkreis Bayreuth in der Warmen Steinach.



Was sind die größten Probleme für die Fische in unseren Gewässern bei diesen eisigen Temperaturen?



Die Fische sollten in ihrer Winterruhe beziehungsweise -starre möglichst nicht gestört serden. Jede Stress belastet ihren Stoffwechsel, mit möglicherweise tödlichen Ausgang. Demnach sollten Teiche, insbesondere Winterungsteiche nicht zum Schlittschuhlaufen genutzt werden. Störungen an den Teichen können auch vom Biber ausgehen. Die Teichwirte sollten nach Bibern Ausschau halten. Wenn sie welche finden, können sie sich ans Landratsamt und die Fachberatung für Fischerei wenden.



Große Probleme bereiteten in den letzten Wochen auch die starken Kormoraneinfälle an vielen oberfränkischen Fließgewässern, wie im Wiesenttal oder im Aischgrund. Die Teiche und Seen sind zugefroren und die Kormorane ziehen jetzt an die noch eisfreien Bäche und Flüsse. Dort jagen sie in größeren Gruppen. Ein Kormoran frisst am Tag ein halbes Kilo Fisch. Da kann man sich vorstellen, dass es dann im Frühjahr in manchen Gewässern sehr leer sein kann.



Einige teichwirtschaftliche Betriebe haben auch Probleme mit der Wasserversorgung. Nachdem das Jahr 2016, wie die vorherigen Jahre sehr trocken war und es im Dezember keine nennenswerten Niederschläge gab, sind die Grundwasserspeicher vielerorts stark rückläufig. Diese werden erst mit der einsetzenden Schneeschmelze wieder aufgefüllt werden.