Forschungsprojekt der Uni Bayreuth: Wie regional ist Getreide?

von DPA

Bayreuth - Wie regional sind als regional angepriesene Produkte tatsächlich? Dieser Frage geht eine Projektgruppe der Universität Bayreuth nach. Die Forscher haben eine Methode entwickelt, mit der die Herkunft von Getreide nachvollzogen werden kann. So lässt sich nachweisen, woher Getreide stammt. Auf diese Weise könnten falsch deklarierte Produkte, zum Beispiel Backwaren, entlarvt werden, wie die Universität mitteilt. Bei der Analyse von Fruchtsaft und Honig haben die Forscher bereits Erfahrungen in dem Bereich gesammelt.



Die Getreideproben werden analysiert und erfasst, unter anderem mit einem Magnetresonanz-Spektrometer, das speziell auf die Analyse von Lebensmitteln abgestimmt ist. Das Team um die beiden Professoren Paul Rösch und Stefan Schwarzinger will zudem nicht nur feststellen, aus welcher Region das Getreide stammt, sondern auch, ob es biologisch oder konventionell angebaut wurde. Es werde schon bald erheblich schwieriger werden, die Verbraucher durch falsche Angaben in die Irre zu führen und dafür überhöhte Preise zu verlangen, sagt Schwarzinger.



Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) fördert das Bayreuther Projekt mit insgesamt 1,4 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren.