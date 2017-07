Festival junger Künstler 2017 in Bayreuth - Wer will "Festspielkind" werden?

Bayreuth - Das Festival junger Künstler in Bayreuth ist seit Beginn, vor über 60 Jahren, auf die Zukunft der Kunst und die Förderung des Nachwuchses fokusiert. Heuer wendet sich die Festleitung, Intentdantin Sissy Thammer, direkt an die Kinder und Jugendlichen. Mit der Frage "Wer hat Lust, Festspielkind 2017 zu werden?" und drei anspruchsvollen Workshops will sie junge Begabungen fördern.



"Kinder und Jugendliche haben ganz individuelle Fähigkeiten und Stärken. Diese gilt es zu entdecken und bewusst zu machen", formuliert Thammer das Ziel der Workshops. Neben dem Erwerb von Kompetenzen wie Eigenverantwortung, Disziplin, Selbstvertrauen und Kritikfähigkeit stehe vor allem der Spaß und das gemeinsame Erlebnis im Mittelpunkt, so Thammer.



Die Workshops haben unterschiedliche Schwerpunkte: Die Kinder können lernen, im Orchester zu spielen, auf verschiedenen Instrumenten und ihrem Körper zu Trommeln und dabei europäische und arabische Rhythmen kennen zu lernen, oder der Wagner-Welt der Nibelungen in Klang, Wort, Geschichte und Schauspiel näher zu kommen.



Wichtig sind den Veranstaltern dabei auch die interkulturelle Erfahrung, die internationale Begegnung sowie das Neue und Experimentelle der Kunst.





67. Festival junger Künstler in Bayreuth: Informationen zum Fest und den drei Workshops

- 450 Teilnehmende aus 30 Nationen

- 80 Konzerte, Events und Symposien

- 14 Workshops

- 13 Künstler in Residence



Das volle Programm wird auf einer Pressekonferenz am 13. Juli vorgestellt und dann hier ergänzt.



Workshop I: Kinder machen Konzert



- Wann? Montag, 32. Juli bis Freitag, 4. August 2017

- Wo? Bayreuth, Das Zentrum, Äußere Badstraße 7a

- Wer? Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 8 und13 Jahren

- Wie viele? Teilnehmerzahl: Maximal 16 Personen

- Was? Kinder und Jugendliche lernen, in einem Orchester auf einem Podium vor Zuhörern zu spielen. Es werden Sinfonien für Kinder von Josephy Haydn oder Leopold Mozart gespielt, mit Instrumenten wie Peitsche, Schellen, Vogelstimmen, Triangel, Becken, Trommeln und selbsgebauten Instrumenten. Musikalische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, der Umgang mit den Instrumenten wird im Workshop erlernt.

- Kursleitung: Stephan Jöris u.a.



Workshop II: "Feel the Beat" - Trommelworkshop



- Wann? Freitag, 11. August 2017 um 15 Uhr

- Wo? Open Air am Menzelplatz (bei schlechtem Wetter in der Kirche St- Hedwig)

- Wer? Alle Altersgruppen

- Wie viele? 20 Personen

- Was? Das Motto ist "Laut ist gut, laut macht Spaß! Ihr dürft laut sein, ohne dass die Eltern meckern." Genutzt werden können Cajon, Trommel oder Pauke. Außerdem Techniken der "Body Percussion", dem Trommeln am eigenen Körper. Gelernt werden europäische und arabische Rhythmen. Die musikalische Weltreise endet mit einem Eis.

- Kursleitung: Amjad Sukr (Syrien)



Workshop III: Klänge, Worte und Bilder aus der Welt der Helden und Götter, der Riesen, Zwerge, Nixen und Drachen



- Wann? Dienstag, 15. August bis Donnerstag, 17. August 2017

- Wo? Das Zentrum, Äußere Badstraße 7a in Bayreuth

- Wer? Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 7 und 17 Jahren

- Wie viele? Maximal 20 Personen

- Was? Kreativworkshop, bei dem sich die Teilnehmer Klängen, Worten und Bildern der Wagner-Tetralogie "Der Ring der Nibelungen" nähern können. Dazu gehört sowohl die spielerische, kreative und szenische Gestaltung als auch etwas über die Hintergründe des Werkes, der Handlung und der Regieanweisung zu lernen. Der Workshop soll dabei Kreativität, Teamfähigkeit und das kulturelle Bewusstsein fördern

- Kursleitung: Katharina Lucke