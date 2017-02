Fasching in Bayreuth: Partys und Mottos

Bayreuth -

Samstag, 18. Februar 2017:

Freitag, 24. Februar 2017:

Samstag, 25. Februar:

Montag, 27. Februar:

Die Weiße Nacht im Café Florian.

Auf etlichen Faschingspartys könnt ihr die fünfte Jahreszeit in Bayreuth auch heuer wieder ordentlich feiern. Ob ihr euch lieber als Oldschool-Rapper, Steffi Graf oder Stripper verkleidet: Für alle ist was dabei. Bayreuth - Awaaf!. Unter dem Motto: "More Love, more Porn, one more Kiez-Fasching" heißt euch die Fabrik ab 22 Uhr willkommen. "Lack und Leder erwünscht", teilen die Veranstalter mit. Alternativ dürft ihr auch einfach wenig anhaben.. Party mit dem Bayreuther Hüttengaudi-DJ-Team "Die Gipfelstürmer". Retro-Sportler-Fasching im Lamperium. Die Party steht ganz unter dem Motto: Sportlich feiern. So könnt ihr euch bei der Tischtennisdoppel-Turnier verausgaben, oder sportlich um die Wette zapfen. Außerdem wird das Basketballspiel zwischen Bonn und Medi Bayreuth live übertragen. Dazu gibt es unter anderem eine energiespendende Isostar-Cocktail-Bowle. Das Kostüm-Motto beschreiben die Veranstalter so: "In einer fernen Zeit regierten Schnauzbärte und Stirnbänder. Die Farben waren grell, die Stoffe glänzten, auf Gymnastikbällen rollten Menschen durch ihre fragwürdig eingerichteten Wohnungen. Was für eine wunderbare Zeit erhabener Geschmacklosigkeit!" Anmeldungen für das Doppelturnier und den Zapftischwettbewerb unter: info@lamperium.netKleidet euch wie RUN DMC, Beastie Boys oder Big Daddy Kane. Die passende Musik dazu legt DJ Roy Le Freak auf."Dauerwellen und Schulterpolster, verrückte bunte Klamotten, schräge Frisuren, der typische Sound von Nena, Foreigner, Modern Talking und Michael Jackson." Beim Mainwelle-Fasching auf dem Herzogkeller feiert ihr euch zurück in die 80er-Jahre, zu Glam und Rock. Die Tickets kosten im Vorverkauf 4,-€ und an der Abendkasse 6,-€ Vorverkaufsstellen sind im Funkhaus Bayreuth in der Richard-Wagner-Straße 22 und in der Kurier-Geschäftsstelle in der Opernstraße 7. Rosenmontagsparty in der Rosenau. Moderator Christian Höreth und DJ Alex Estévez bringen euch in Partystimmung. Dazu tanzen die Bayreuther Mohrenwäscher. Für das schönste Kostüm gibt es einen LED-Fernseher, für die nächsten Plätze viele weitere Preise. Karten im Vorverkauf sind im Media Markt Bayreuth für 6 € (inklusive 5 € Media Markt Gutschein) erhältlich.Hier heißt es: Stilvolles feiern unter Schwarzlicht, alles ganz in weiß! Den größten Effekt erreicht ihr natürlich, wenn ihr ebenfalls weiß kommt.