Fahrzeugteile im Wert von über 10 000 Euro gestohlen - Polizei Bayreuth bittet um Hinweise

Bayreuth - In der Nacht von Freitag auf Samstag sind Unbekannte in ein Firmengelände in der Bindlacher Straße eingebrochen. Hierzu beschädigten sie einen Zaun. Von den auf dem Gelände abgestellten Fahrzeugen wurden verschiedene Teile entwendet. Der genaue Schaden steht noch nicht fest, liegt laut Polizei aber weit über 10 000 Euro.



Die Bayreuther Polizei bittet um Hinweise. Telefonnummer: 0921/ 506 21 30