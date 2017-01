"Es wird komplizierter" - Besuch der Bayreuther Obdachlosenunterkunft

von MARKUS KLEIN

Bayreuth - Sobald Vincenzo Carta von der Sicherheitsfirma sein Büro öffnet, klopft schon Daniel Schuster an der Tür des spärlich eingerichteten Raumes: Ein kleiner Schreibtisch, ein Schrank, ein Fenster auf vielleicht 12 Quadratmetern. "Ich bräuchte Waschmittel und Kohle", sagt Schuster. Er möchte noch den Ofen in seinem Zimmer einheizen und einen Waschgang starten, bevor er mit seiner Zimmernachbarin zur "Tafel" geht. Am Vortag hat Schuster sich beim Bayreuther Sozialamt die Berechtigung für die Essensausgabe geholt. "Ich geh da jetzt öfter hin", sagt er. "Das ist gut Daniel, da sparst du dir was. Und das Essen ist auch gut", bestärkt Carta den Obdachlosen.



Dem Security gefällt die Arbeit in der Obdachlosenunterkunft in der Herzogmühle. Er kommt am späten Nachmittag und bleibt bis abends. "Meistens teile ich Bettwäsche und andere Dinge aus. Ein bisschen Seelsorge ist auch immer dabei", sagt Carta. In der Regel sei die Arbeit hier ruhiger als etwa vor dem Club als Türsteher. "Aber es kommt auch mal zu Streitigkeiten und Problemen", erzählt Carta. Vor allem, wenn die Bewohner im Alkohol- oder Drogenrausch seien. Tätliche Angriffe habe es aber noch nicht gegeben, und auch die Verwüstung beschränkten sich auf kaputte Stühle. Die meisten Bewohner würden Alkohol trinken, allerdings nicht während seiner Schicht, meint Carta. Viele der hier untergebrachten Menschen sind alkohol- oder drogenabhängig.



Den typischen Obdachlosen gebe es nicht, sagt Werner Köstner, Leiter des Bayreuther Sozialamts. "Die Gründe, warum jemand hier ist, sind immer anders und meistens multipel. Die Wohnungsnot ist nur das Ergebnis." Finanzielle Nöte, schwere Schicksalsschläge, Alkol- und Drogensucht, psychische Probleme, "und manchmal auch alles zusammen", zählt Köstner auf. "Das kann jeden treffen. Hier waren schon alle Schichten vertreten", sagt Köstner.





Totalblockade

Der Bewohner Daniel Schuster ist 32 Jahre alt, gelernter Koch aus Oschatz in Sachsen und kam wegen eines Job-Angebots nach Bayreuth. In der Küche zu arbeiten sei hart, man laufe ständig auf Hochtouren. "Ich konnte nie Pause machen, nie abschalten und hab auch zu Hause nur an die Arbeit gedacht", erzählt Schuster. "Irgendwann ging es nicht mehr: Ich kam in die Küche und mein Chef fragte, was wir jetzt als nächstes machen. Ich wusste es einfach nicht mehr. Eine Totalblockade." Der Chef habe ihn nach Hause geschickt, dort sei er zusammengebrochen. "Wohl so eine Art Burn-Out", meint Schuster. An Arbeiten sei danach nicht mehr zu denken gewesen, er sei wochenlang nur im Bett gelegen. "Ich wollte nichts mehr sehen und nichts mehr hören", beschreibt er seinen Zustand. Irgendwann kam er mit der Miete in Verzug, verlor die Arbeit und die Wohnung.



Seit drei Monaten ist er nun in diesem Zimmer: Zwei Betten, drei Stühle, ein Tisch, ein Kohleofen. Fünf solche Zimmer gibt es hier in der Unterkunft. "Es geht. Man kann schlafen und es ist warm", sagt Schuster. Er verstehe sich meist mit den anderen Bewohnern, gehe mit ihnen zusammen in die Stadt, koche oder wasche miteinander. "Ab und zu hat man sogar mal seine Ruhe", scherzt er. Denn während der besonders kalten Tage waren die sechs Zimmer mit jeweils zwei Bewohnern voll besetzt.



Einen Mangel an Wohnraum für Obdachlose gebe es in Bayreuth aber noch nicht, sagt Köstner. Auch die Flüchtlingssituation habe an der Arbeit der Obdachlosenhilfe nichts geändert. Engpässe in der Unterkunft seien äußerst selten, meist belegte nur je eine Person ein Zimmer. Wechsel seien laut Köstner häufig: Über das Jahr kämen ungefähr 60 Personen hier unter.





Die Situation wird komplizierter

"Die Tendenz ist leicht steigend. Von der Anzahl her. Die Komplexität der Probleme steigt stark", sagt Sozialarbeiter Marcel Fischer, der für die Stadt Bayreuth mit den Obdachlosen arbeitet. Grund seien vermehrt psychischer Probleme und die zunehmende Verbreitung der Droge "Crystal-Meth" (Methamphetamin) in Oberfranken. Süchtigen falle es besonders schwer, etwas an ihrer Situation zu ändern und Hilfe anzunehmen. Die Folge: Die Bewohner bleiben länger in der Unterkunft.



"Als ich damals beim Sozialamt anfing, sind die meisten nur ein oder zwei Tage geblieben", sagt Köstner. "Aber diese typischen Tippelbrüder, die durch die Lande ziehen und mal in der einen und mal in der anderen Stadt wohnen, sind seltener geworden."



Das Kennenlernen solcher "anderer Lebenswelten" war es, die Martina Munder dazu brachten, beim Bayreuther Sozialamt mit Obdachlosen zu arbeiten, wie sie sagt. "Wie die Leute hier leben kann man sich als Mittelschichtler nur schwer vorstellen", meint Munder.





Zuerst kommt die Grundsicherung

Die Sozialarbeiter bemühten sich bei ihrer Arbeit, so früh wie möglich mit der Hilfe anzusetzen: Sobald sie von einer Zwangsräumung erfahren, greifen sie ein. "Zuerst kümmern wir uns um die Grundsicherung", so Munder. Manchmal reiche schon ein Darlehen, um die Mietschulden zu bezahlen. "Ansonsten helfen wir bei der Unterbringung, beim Beantragen von Leistungen und der Wohnungssuche". Wenn die betroffenen Menschen wieder eine eigene Wohnung bezogen haben, vermitteln die Sozialarbeiter an das Job-Center. Es sei ein gutes Gefühl, wenn es klappt und sie der betroffenen Person wieder zu einer Wohnung und einer Arbeit verhelfen könne.



Das sei aber nicht immer der Fall, gerade Süchtige ließen sich schwer wieder eingliedern. "Da hilft oft nur eine Langzeittherapie. Das Bezirkskrankenhaus ist gleich gegenüber, aber wenn sich jemand nicht helfen lassen will, können wir auch nichts machen. Das sind dann die, die lange hier bleiben", so Munder. Und umso länger die Menschen in der Unterkunft sind, umso schwerer hätten sie es bei Vermietern. Ein Teufelskreis.



Insgesamt sei sie mit ihrer Arbeit sehr zufrieden: "Mir macht das Spaß und ich wollte das." Man müsse aber trotz Akzeptanz und Sympathie einen gewissen Abstand zu den Menschen halten. "Sonst geht man kaputt", sagt Munder.



Bewohner Daniel Schuster möchte wieder arbeiten und eine eigene Wohnung, sobald es ihm besser gehe. "Das ist mir viel lieber als das Rumhocken", sagt er. Wenn möglich wolle er noch im Frühling ausziehen. Dann muss er auch nicht mit umziehen.





Neues Konzept für den Sommer geplant

Denn die Wohnblocks für Obdachlose in der Herzogmühle werden im Sommer abgerissen. Eine neue Unterkunft ist bereits geplant: In einem Haus der Wohnungsbau und Wohnungsfürsorgegesellschaft der Stadt Bayreuth (Gewog) in der Cosima-Wagner-Straße soll eine neue Unterkunft für Obdachlose entstehen. Davor muss es einem neuen Konzept entsprechend umgebaut werden. Verschiedene Bereiche für Frauen, Männer und Familien und eine Wärmestube sind geplant. "Ich würde dort sofort wieder arbeiten", sagt der Sicherheitsangestellte Vincenzo Carta.