"Es gab gar keine Reaktion" - Zweiter Warnstreik der Kurier-Mitarbeiter in Bayreuth

Bayreuth -

Von Mittwoch auf Donnerstag (2. März) hat die Nachtschicht des Nordbayerischen Kurier gestreikt. Es war der zweite Warnstreik, zu dem die Dienstleistungsgesellschaft Verdi die Mitarbeiter des Bayreuther Zeitungsverlages aufgerufen hat. Die Geschäftsleitung hat bisher nicht auf die beiden Streiks reagiert. Zum ersten Streik rief der Bayerische Journalisten-Verband e.V. (BJV) auf. Von Freitag, 24. Februar um sechs Uhr an streikten etwa 100 Mitarbeiter (von 225) für 24 Stunden.Beteiligt waren Mitarbeiter der Nordbayerischen Kurier Zeitungsverlag GmbH, der RNT Ring Nordbayerischer Tageszeitungen und der TMT Media GmbH & Co. KG.Am gestrigen Warnstreik der Nachtschicht beteiligten sich laut Verdi Sekretär für Medien, Bernd Bauer, rund 20 Mitarbeiter aus Druckerei und Weiterverarbeitung.Wegen der geplanten Massenentlassungen von etwa 50 Mitarbeitern möchten BJV und Verdi Verhandlungen über einen Sozialtarifvertrag erzwingen. Die Forderungen dazu sind:- Ein Abfindungsbetrag von 10.000 Euro- Ein Abfindungsfaktor (vom Bruttogehalt) von 2,0 pro Beschäftigungsjahr- Zusatzbeiträge für Behinderte, Gleichgestellte und Kinder- Umzugshilfe, eine Transfergesellschaft und AltersteilzeitTrotz reger Beteiligung der Mitarbeiter habe es seitens der Geschäftsleitung "gar keine Reaktion gegeben", sagt Bernd Bauer. "Wir haben um ein Gespräch und einen Terminvorschlag gebeten. Es kam noch überhaupt nichts zurück." Die Geschäftsleitung des Nordbayerischen Kuriers war im Sommer mehrheitlich an die Frankenpost in Hof verkauft worden, die zur Südwestdeutschen Medien-Holding (SWMH) in Stuttgart und zur Deutschen Druck- und Verlagsgesellschaft (DDVG), der Medienbeteiligungsgesellschaft der SPD, gehört . Unter dem Dach der SWMH erscheint unter anderem die Süddeutsche Zeitung.Die Geschäftsleitung des SWMH teilte auf Anfrage mit, "dass wir zu laufenden Verhandlungen keine Auskünfte erteilen", so Pressesprecherin Kerstin Pradel. Der im Dezember neu eingesetzte Geschäftsführer in Bayreuth, Bodo Kurz, war bisher nicht zu erreichen.