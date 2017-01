Erneuter Eisunfall in Bayreuth: Frau leicht verletzt, Hund stirbt

Bayreuth - Gegen 16.30 Uhr am Sonntag wurde die Feuerwehr Bayreuth zu einem Eisunfall alarmiert. Die Einsatzstelle lag in der Tristanstraße direkt unterhalb des Festspielhauses.



Der Unfallhergang war praktisch deckungsgleich zu dem Einsatz in der Eremitage am vergangenen Donnerstag. Wieder war eine Hundebesitzerin beim Versuch ihren eingebrochenen Vierbeiner zu retten selbst ins Eis eingebrochen. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte konnte sie sich aber unter der Mithilfe von Passanten vom Eis retten und wurde vom Rettungsdienst nach kurzer Behandlung zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.



Der Hund war leider auch in diesem Fall unter die Eisschicht gekommen und nicht mehr auffindbar. Da es sich aber um ein stehendes Gewässer handelt und der Bereich, in dem der Hund eingebrochen war, gut eingegrenzt werden konnte, hatten die Einsatzkräfte hier die Möglichkeit gezielter zu suchen.



In Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und DLRG brachen fünf Helfer, ausgerüstet mit speziellen Eisrettungsanzügen, das Eis auf und schritten die Fläche in einer sogenannten Rettungskette systematisch ab. Nach gut einer dreiviertel Stunde konnte der Hund dann leider nur noch tot geborgen werden. Während der Suchaktion wurde die Einsatzstelle aufgrund der einsetzenden Dunkelheit mit mehreren Lichtmasten ausgeleuchtet.



Im Einsatz waren die Abteilungen Ständige Wache und Innere Stadt der Feuerwehr Bayreuth mit 20 Einsatzkräften sowie das BRK, die Wasserwacht und die DLRG mit ebenfalls 20 Helfern. Auch die Polizei war mit mehreren Streifen vor Ort.



Aufgrund der jüngsten Ereignisse bittet die Feuerwehr Bayreuth alle Hundebesitzer eindringlich darum, ihr Tier auf Spaziergängen entlang offener Gewässer an die Leine zu nehmen. Dies ist die einfachste und zugleich sicherste Methode, solche Unfälle für Mensch und Tier zu vermeiden.